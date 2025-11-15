El natatorio municipal “Miguel Ángel López” reabre sus puertas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que ya esta habilitado el natatorio municipal “Miguel Ángel López”, ubicado en Oscar Orías esquina Almirante Brown, tras finalizar las tareas de acondicionamiento y mantenimiento necesarias para su apertura. El espacio, tradicionalmente conocido como los “baños públicos”, abrirá nuevamente sus puertas al público luego de intensos trabajos de obra.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó la importancia de la reapertura del natatorio y el esfuerzo conjunto entre las distintas áreas del municipio, “como siempre el equipo de Obras Públicas del municipio aportando a lo que es un servicio municipal, que tiene que ver con la recreación, con un lugar de encuentros, también con un lugar de educación comunitaria, de educación para la salud, que vamos a trabajar este verano acá en el natatorio Miguel Ángel López, conocido como los baños públicos, con la pileta libre y a la espera también de que concluyan las obras en el natatorio Guillermo Poma del Parque San Martín, que está quedando muy linda y que está siendo adecuada las medidas de adaptación para personas con discapacidad también”.

Además, informó que el proceso de inscripción iniciará este mismo viernes, “en los baños públicos, a partir del viernes 15 vamos a estar inscribiendo para iniciar la temporada, esperamos que el clima nos acompañe, y este fin de semana, una vez que vengan y se acrediten en el control con enfermería, ya puedan poder disfrutar de este hermoso lugar municipal”.

Por su parte, el director General de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, subrayó la relevancia del natatorio para la comunidad y su función social, “es un natatorio muy importante para esta zona y en general porque viene gente de distintos lugares, abarca una gran cantidad de territorio para los vecinos que vienen a hacer uso de la pileta y donde nosotros promovemos el inicio de la natación, que vengan y aprendan autosalvataje, sobre todo con una línea de nuestro intendente y nuestro secretario, para atacar con los recursos humanos que tenemos en la Dirección de Deportes esta gran problemática y que los chicos aparte vengan a recrearse, a divertirse”.

Asimismo, convocó a la comunidad a sumarse a la propuesta veraniega, “a través de esta inauguración y esta publicidad, convocamos a los vecinos a que se acerquen a disfrutar de este hermoso natatorio y esperemos que haga calor y sea muy provechoso”.

El director, también agradeció a las áreas técnicas por el trabajo previo, “agradecer a la gente de la Secretaría de Obras Públicas por el mantenimiento constante, al secretario Aldo Montiel, por el trabajo para que esté en condiciones nuevamente el natatorio. Se hizo un trabajo de electricidad, pintura y ya está en condiciones, y a nosotros nos toca todo el desarrollo con los recursos humanos que tenemos. Hoy tenemos pileta para venir a divertirse, a pasarla en familia y también vamos a hacer clases de natación; después vienen también las tradicionales colonias de vacaciones que ya estamos trabajando en eso”.

Finalmente, el profesor Alejandro Aguirre informó sobre el horario y requisitos para el uso del natatorio, “la pileta va a funcionar todos los días a partir de las 10 de la mañana hasta las 19 y como requisitos solamente se necesita la revisación médica, que tendrá una duración de 15 días”.