Se incendió una fábrica textil en la Matanza

Un incendio de grandes proporciones se desató en la tarde este sábado en una fábrica textil, ubicada en la localidad de Villa Celina, en La Matanza, en el límite con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ya trabajan cinco dotaciones de bomberos.

Por causas que se desconocen, alrededor de las 15 se inició el incendio en un depósito ubicado en la intersección de Stanford y colectora Riccheri.

En tanto, y según informó el jefe de seguridad de la empresa, Simón Abraham, el lugar estaba cerrado y no había empleados.