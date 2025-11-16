Luján venció a Racing y aseguró su pasaporte

Deportivo Luján hizo los goles y Racing de Ojo de Agua el desgaste. Ayer en "La Tablada" el local fue certero, pegó en tres de las cuatro llegadas claras que tuvo y terminó imponiéndose 3 a 1 para sacar pasaje a la siguiente fase del Regional Amateur con el control de Cristian Carrillo.

De entrada, la "academia" salió a presionar alto, pero se descuidó atrás y de un pelotazo largo, Vatt entró habilitado por el medio y definió por encima del golero Arce que quedó en mitad de camino. El reloj marcaba recién 2 minutos.

Después, fue prácticamente todo de Racing, manejó la pelota en la mitad de la cancha con Pereyra que se asoció bien con Cruz. Así, poco a poco fue arrinconando a un Luján que estaba largo, sin conexión.

Sin embargo le faltaba la puntada final, hasta que sobre el cierre de la primera parte, una salida en falsa del arquero Paz, derivó en un rebote al costado y justo apareció Centurión para empujar la pelota contra los piolines con la cabeza.

En el complemento, otra vez fue la "academia" el que saló a buscar el arco de frente y llegó dos veces, Paredes primero y luego Centurión, remataron pero en sendas ocasiones tapó bien Paz.

De contragolpe, Luján selló los tres puntos con Bárcena que tuvo dos definiciones exquisitas y marcó el 3 a 1 final.