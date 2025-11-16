La Agrotécnica festejó con una muestra pedagógica

ABRA PAMPA (Corresponsal).

En una jornada cargada de orgullo institucional, la Escuela Provincial Agrotécnica N°8 de la ciudad de Abra Pampa fue escenario del acto oficial por el Día Nacional de la Educación Técnica, celebrado el viernes con una destacada participación de la comunidad educativa y autoridades locales.

La Agrotécnica N° 8 reafirmó su compromiso con la educación técnica como motor de desarrollo local, brindando herramientas a los jóvenes para construir un futuro con conocimiento.

ALUMNAS | CON SU ELABORACIÓN DE DULCE DE LECHE Y PAN DE BATATA.

El evento comenzó pasadas las 9.30 con la presencia de abanderados de escuelas primarias, secundarias y del IES N°1, acompañados por directivos de distintas instituciones, miembros del Concejo Deliberante, la intendenta del Parque Nacional Laguna de Pozuelos, docentes, estudiantes y familias.

ORGULLOSOS | CON SUS PRODUCTOS ELABORADOS, CERVEZA Y FERNET ARTESANAL.

Durante el acto, la directora del establecimiento, Carolina Tambo, ofreció un discurso en el que destacó el rol fundamental de la institución en la región. "Nuestra escuela trabaja comprometidamente para cumplir con los criterios de sustentabilidad, promoviendo tanto la producción agrícola como la producción pecuaria. Desde el año 2015, venimos desarrollando el proyecto Intercambio de experiencias y saberes, que con el tiempo ha logrado integrar todas las propuestas educativas: muestras, capacitaciones y demostraciones prácticas. En 2024 dimos inicio a las agro-ferias, y este año se sumaron dos iniciativas clave: el Ateneo de sistematización de prácticas de formación técnica e investigación, y la Jornada de Seguridad en el Trabajo. El Ateneo, en particular, nos ha permitido reconocer y valorar los conocimientos generados en las distintas áreas productivas de la institución, invitándonos a reflexionar y reconstruir nuestras experiencias. Es importante destacar el desempeño de nuestros alumnos, quienes con dedicación y esfuerzo dan vida a cada proyecto. Estudiar en una escuela técnica no solo es una oportunidad para formarse como profesional, sino también como persona. La educación técnica es, sin duda, el motor de transformación para nuestra región y para el país", concluyó

ALUMNOS DEL STAND ALIMENTOS | ELABORADOS A BASE DE HABAS.

También habló la supervisora de nivel secundario Sonia Miriam Vaca, quien felicitó a los alumnos por su dedicación y compromiso con la formación técnica. "El saber, las prácticas y la experiencia son elementos fundamentales para construir el aprendizaje que permitirá forjar un mejor futuro, tanto para ustedes como para toda la región. Muchas felicidades a toda la comunidad educativa. Sigan adelante, construyendo saberes en forma conjunta, con compromiso y entusiasmo".

Tras los discursos, los estudiantes ofrecieron números artísticos alusivos a la fecha. Como broche de oro, se invitó a los presentes a recorrer los distintos stands donde se exhibieron, degustaron y vendieron productos elaborados por los alumnos a lo largo del año. Desde conservas, dulces y productos agrícolas, cada puesto reflejaba el esfuerzo y aprendizaje adquirido en las diversas asignaturas.