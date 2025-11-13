Federico Pecchia, visita Jujuy por la Fiesta de la Música

Esta noche el guitarrista Federico Pecchia presenta en Jujuy, el espectáculo “Música y poesía”. Será a las 20.30 en el Centro Cultural “Héctor Tizón” (Hipólito Yrigoyen esquina Junín), y tendrá como invitado especial a nuestro maestro del bandoneón, Daniel Vedia.

Este concierto se realiza en el marco de la Séptima Fiesta de la Música, que está organizando la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Federico Pecchia es además cantautor, compositor e intérprete argentino.

Compartió escenario con artistas como Liliana Herrero, Franco Luciani, Teresa Parodi, Kali Carabajal, Juan Falú, Raly Barrionuevo, Bebe Ponti, Luis Salinas, y otros, incluso varios de nuestra provincia como el propio Daniel Vedia que estará esta noche, Bruno Arias (con quién grabó junto a otros músicos jóvenes del país el proyecto Bondi Cultural), con el maestro Ricardo Vilca (ya fallecido) y José Simón Estudió en el Conservatorio Provincial de Música Académica Juan José Castro ubicado en Martínez (Buenos Aires), con orientación en guitarra.

Participó en reiteradas oportunidades del Festival Guitarras del Mundo. Sus discos son “Paisaje interno (2009), “De acordes y flores” (2012), y “Racimo de luz” (2014).