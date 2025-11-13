¿Cómo renovar la provisión de pañales?

La nueva modalidad de distribución de pañales de Pami permite que los afiliados los reciban en su lugar de residencia sin necesidad de desplazarse a la farmacia.

Este sistema, que comenzó el 1 de junio, requiere de una renovación cada 6 meses y por ello, los afiliados que vienen recibiendo habitualmente los pañales en su hogar desde ese día tienen tiempo hasta el 30 de este mes para actualizar la orden médica electrónica (OME).

Al mismo tiempo, quienes se sumaron al programa después del 1 de junio deberán esperar a que se cumplan los 6 meses para solicitar la renovación. Para ello, es necesario que el afiliado acuda a su médico de cabecera antes de que se venza el plazo para gestionar la nueva OME y continuar recibiendo los higiénicos absorbentes en su domicilio.

Este sistema de entrega puerta a puerta de pañales en todo el país permite modernizar y simplificar el proceso.

Asimismo elimina trámites innecesarios e intermediarios y le permite a Pami tener la trazabilidad del insumo y saber cuándo, cómo y dónde se entrega el pañal. Urbano Express, una empresa de logística, se encarga de la provisión, almacenamiento y distribución de los pañales que se entregan en el domicilio declarado por el afiliado.

Se realiza una primera visita y, en el caso de que no se concrete la entrega, se deja un aviso para una segunda visita en un plazo no mayor a 72 horas.

Los afiliados que deseen corroborar o actualizar sus datos de contacto y/o entrega (domicilio, correo electrónico y teléfono) pueden hacerlo con su médico al momento de solicitar la prescripción de su nueva orden médica electrónica.

Además, ante cualquier consulta pueden comunicarse al 138 Pami Escucha y Responde (opción 0) o acercarse a su agencia Pami más cercana. Este sistema de la provisión de pañales a domicilio ha sido un gran acierto de la gestión que asumió con el gobierno libertario que lidera Javier Milei.