158 años de la Escuela N° 16

La comunidad educativa de la Escuela N° 16 "18 de Noviembre" de Tumbaya, iniciará hoy a las 19 los festejos por el 158 aniversario de fundación de la institución, con una Velada artística. Mientras que los actos centrales se desarrollarán el próximo lunes.

El espectáculo folclórico en el polideportivo municipal fue organizado por la Cooperadora escolar para la familia de los estudiantes y los vecinos del pueblo que de esta manera colaborarán con la institución, una de las que posee mayor historia en la región norteña.

Serán protagonistas en la propuesta artística, la Orquesta infanto juvenil (integrada por músicos de Volcán y Tumbaya), el Ballet Munay, Ángel Suárez y su bandoneón de La posta, el Ballet Flor del ceibo, el solista Ricardo Maurín; alumnos de la institución y el violinista Lautaro Tolaba.

El 17 a las 9.30 iniciará el acto protocolar recordándose a directivos, maestros y alumnos; se escucharán discursos alusivos y se presentarán números artísticos escolares; desde las 11 en calle Coronel Quintana se desarrollará el desfile cívico, escolar y gaucho; y al mediodía será la colación para asistentes.