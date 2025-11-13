Avanza la construcción de la cancha de hockey

El Intendente Municipal, Raúl “Chuli” Jorge supervisó el avance de las obras en la futura cancha de hockey ubicada en el Parque Alberdi, un espacio que busca convertirse en un punto de referencia para el deporte en la ciudad.

El proyecto contempla una infraestructura completa, incluyendo tribunas con capacidad para el público, vestuarios adecuados para los equipos, sanitarios y cerco perimetral, además de una carpeta especial para la práctica profesional del hockey.

El Intendente Raúl Jorge, consideró “el Parque Alberdi se consolida como un punto de conexión clave entre los barrios Malvinas y San Pedrito, en pleno corazón del sector sur de la ciudad, donde avanza la construcción de un estadio modelo que permitirá incorporar una actividad que hasta ahora no contaba con la infraestructura adecuada en San Salvador de Jujuy, el hockey”.

Además mencionó que "el nuevo estadio contará con una cancha equipada con piso de goma, el material adecuado y reglamentario para la práctica de hockey, lo que garantizará seguridad y mejor rendimiento deportivo".

Por su parte el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, brindó detalles del avance de la infraestructura "Los trabajos avanzan con la preparación para el llenado de la loza donde se construirá la primera tribuna", el proyecto contempla la construcción de vestuarios y sanitarios, diseñados para brindar mayor comodidad a todas las personas que asistan a los eventos y actividades que se realicen en este sector.

Finalmente, Montiel sintetizó que “el cerco perimetral presenta un avance del 60%, restando únicamente el cierre en la zona del Canal Alvarado. En cuanto a la carpeta verde, ya fue adquirida, aunque su instalación se encuentra supeditada a la finalización de la obra gruesa, ya que cualquier trabajo pendiente podría deteriorarla”.