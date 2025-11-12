Capturan a un hombre con pedido de arresto en Palpalá

En un operativo desarrollado en la madrugada de este martes, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional Ocho lograron desarticular un punto de venta de estupefacientes y arrestar a un sujeto de 27 años que contaba con un pedido de comparendo vigente.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 02 en la calle El Paraíso. Al divisar a los patrulleros, el sospechoso intentó darse a la fuga de manera temeraria en su motocicleta, desoyendo la voz de "alto" policial. Sin embargo, el personal interviniente logró reducirlo.

En ese momento, el individuo dejó caer una pequeña bolsa de polietileno negro que contenía presuntas sustancias ilícitas. Una vez trasladado a la Seccional 47 y tras consultar con la fiscalía de turno, el caso fue derivado a la Brigada de Narcotráfico.

Bajo la presencia de un testigo hábil, se procedió a la requisa y se realizó la prueba orientadora de campo, la cual arrojó un resultado positivo para Clorhidrato de Cocaína y/o Pasta Base.

Además, al verificar los datos del detenido en el sistema de comunicación, se constató que registraba un pedido de comparendo vigente por el delito de Lesiones Leves.

Finalmente, el sujeto quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la fiscalía interviniente. Como parte de las medidas, se procedió al secuestro de la motocicleta de 110 cc en la que circulaba, la cual quedó en calidad de secuestro en la Brigada de Investigaciones.