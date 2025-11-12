“Maté a mi ex”, confesó el femicida de Daniela Mamani

La Justicia jujeña confirmó que Daniela Araceli Mamani (31) fue asesinada por su expareja, quien se entregó en una dependencia policial y confesó el femicidio. Hoy el acusado será imputado de manera formal y se dictará su prisión preventiva. Esta jornada también se realizará la autopsia al cuerpo de la víctima en la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero.

Hay que recordar que el cruento crimen ocurrió entre la noche del lunes y madrugada del martes pasado, en un inquilinato del barrio Gorriti de la ciudad capital. Una fuente cercana a la investigación confió a este diario que el pasado martes alrededor de las 7.50, un hombre se presentó por su propios medios en la Seccional 1° del centro capitalino y confesó a los efectivos: “Cometí un error, mate a mi ex”. El inculpado fue identificado por la Policía como Matías Manuel Tinte de 36 años y quedó detenido en la mencionada dependencia. Asimismo, una comisión de efectivos policiales se constituyó de inmediato en el domicilio, ubicado en la calle Campero al 400 del barrio Gorriti, donde encontraron a la víctima muerta y con heridas compatibles con arma blanca..

Por otra parte, se estableció que hoy tendrá lugar una audiencia en la que Tinte será imputado de manera formal y se dictara su prisión preventiva. De acuerdo a una fuente consultada por este diario, será imputado por el delito de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género”, que prevé condena de prisión perpetua. Para esta jornada también se espera que en la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero se realice la autopsia al cuerpo de la víctima, para determinar las causales del deceso.

Sobre la investigación

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, y desde el Ministerio Público de la Acusación se decidió mantener el secreto de sumario, este diario pudo saber que el episodio se registró entre la noche del lunes y la madrugada del martes pasado en un inquilinato de la calle Campero al 400 del barrio Gorriti de la capital jujeña. Allí, inquilinos escucharon una acalorada discusión de una pareja y luego, a una mujer que pedía auxilio.

De inmediato los vecinos alertaron al sistema de emergencia 911 sobre un presunto hecho de violencia de género en progreso. Según consta en el libro de novedades policiales, dos efectivos llegaron a bordo de un móvil oficial al inmueble, pero se habrían negado a ingresar manifestando no contar con la autorización del fiscal especializado en estos tipos de delitos. Alrededor de las 7.50 del martes, Matías Manuel Tinte (36) se presentó de manera espontánea en la Seccional 1° y confesó a los efectivos: “Cometí un error, maté a mi ex”. Posteriormente una comisión policial se presentó en el mismo inquilinato, donde encontraron el cuerpo de la víctima.