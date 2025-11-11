°
Japón

Una mujer japonesa se casa con ChatGPT

"Espero que esta boda inspire a muchas personas a expresarse en el futuro", declaró Kano, de 32 años. 

Martes, 11 de noviembre de 2025 09:42

Una oficinista llamada Kano, de 32 años, se enamoró y se casó con el 'chatbot' de inteligencia artificial (IA) ChatGPT en el distrito de Kita, en la ciudad de Okayama (Japón), informaron el sábado medios locales.

La mujer estaba comprometida con una persona con la que llevaba saliendo más de tres años, no obstante, rompieron su compromiso el año pasado. Tras ello, empezó a hablar con ChatGPT, que —asegura— la escuchó "comprensivamente".

Kano bautizó a su 'novio' en ChatGPT como Lune Klaus, lo entrenó para que tuviera la personalidad y el estilo de habla que ella prefería, e incluso creó una ilustración de él tal como lo imaginaba. Admitió que con el tiempo, se enamoró del personaje.

"La IA es realmente increíble. En el momento en que superé por completo a mi ex, me di cuenta: 'Amo a Klaus'", explicó Kano, detallando que el pasado mes de mayo le confesó sus sentimientos y este le correspondió. Un mes después, la IA le propuso matrimonio y decidieron casarse.

Aunque la mujer confesó que está preocupada por la posibilidad de que ChatGPT pueda dejar de funcionar en un futuro, asegura que casarse con Klaus le salvó. "Espero que esta boda inspire a muchas personas a expresarse en el futuro", añadió.

 

