Unidad del PJ pidió la Red de la JP de la Quebrada

La Red de la Juventud Peronista de la Quebrada hizo un llamado a la dirigencia y a todos los sectores del Partido Justicialista a dejar de lado los intereses sectoriales y contribuir por la unidad partidaria de cara a las elecciones generales del 2027.

El pedido se sustenta primeramente en los resultados obtenidos por el peronismo en las elecciones de medio término de octubre pasado alcanzado 125.220 votos (entre los 63.443 de Fuerza Patria y los 61.777 del Frente Primero Jujuy avanza), superando ampliamente al Frente Jujuy crece que obtuvo 81.825 votos.

Sostuvieron la convocatoria señalando también que el momento amerita una contundente decisión política demostrando una vocación estrictamente partidaria alejada totalmente de egoísmo, intereses y sectarismo con el objetivo de volver a ser una opción electoral válida de todos los jujeños y gobernar nuevamente la provincia.

Como juventud "planteamos que es muy necesaria la unificación del peronismo, y ponemos de ejemplo a la Red donde estamos concentrados diferentes sectores sin importarnos las diferencias de pensamiento o corrientes. En ella lo único que nos interesa es trabajar juntos para sostener el peronismo en la región", sostuvo su presidente Juan Castillo, de la Juventud Peronista de Volcán.

Jóvenes dirigentes y militantes de Humahuaca, Huacalera, Tilcara, Maimará, Volcán y Bárcena, y la organización 22 de Agosto, están concentradas Rjpq que desde su conformación constantemente fue acrecentándose con el respaldo del comisionado municipal de Volcán, René Galíndez y la intendente de Humahuaca, Karina Paniagua. Próximamente anunciará la incorporación de la juventud de Palca de Aparzo.

"Queremos ser un ejemplo a nivel provincial para lograr la unidad del partido, caso contrario en el 2027 nuevamente sufriremos otra derrota en manos de La Libertad Avanza y el radicalismo lo que nos puede herir de muerte. El peronismo puede ganar en las próximas elecciones, pero para eso tenemos que trabajar juntos y con la vocación de construir un proyecto colectivo".

Si en las elecciones legislativas nacionales "el peronismo se presentaba unido, hubiésemos ganado en diferentes distritos de la provincia y la realidad seria otra; como juventud estamos mentalizados en fortalecer la unidad que tenemos en la Quebrada. Y juntos impulsar a nuestros referentes que trabajen por esa unificación, que contribuyan en todo lo necesario para alcanzarla y ser una alternativa de gobierno".

Castillo manifestó claramente que los referentes "deben sentarse a hablar, dejar el ego de lado como también los intereses sectoriales, y pensar en el pueblo que no la está pasando bien con las políticas de ajuste del Gobierno nacional que nos asfixian a todos. Lamentablemente estamos perdiendo muchos derechos por las peleas internas y las mezquindades de nuestros referentes", acusó.

Como JP "observamos que si continuamos divididos lamentablemente ni al 2027 vamos a llegar y mucho menos gobernarla, el radicalismo continuará administrándola o tal vez La Libertad Avanza, así como están las cosas". Luego afirmó que para cambiar ese futuro negativo "la única opción que tenemos es sentarnos y hablar para lograr la unidad que nos llevará nuevamente al triunfo en Jujuy".

Por último, el titular de la Red remarcó que ya es hora que la Quebrada "tenga un diputado provincial que realmente la represente y legisle por sus intereses, el justicialismo tiene diputados en la Cámara a varios de ellos nunca le vimos la cara y menos los conocemos. Y además, que sean leales a quienes los voten, no como el excomisionado municipal y exdiputado provincial Rubén González que hoy está en el Frente Jujuy Crece, lamentable".