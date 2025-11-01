°
2 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ciudad Cultural
HistoLetras
La opinión
Día de los fieles Difuntos
Aniversario
Instituto de Seguros de Jujuy
Río Blanco
Municipio capitalino
PRIMERA NACIONAL
Municipalidad capitalina
Ciudad Cultural
HistoLetras
La opinión
Día de los fieles Difuntos
Aniversario
Instituto de Seguros de Jujuy
Río Blanco
Municipio capitalino
PRIMERA NACIONAL
Municipalidad capitalina

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Día de los Fieles Difuntos

Fe y emoción en el Día de los Fieles Difuntos

Desde ayer, cientos de familias visitan a sus seres queridos y los recuerdan en esta jornada especial.

Sabado, 01 de noviembre de 2025 23:31
MISA | SE REALIZARÁN DISTINTAS CEREMONIAS DURANTE LA JORNADA DE HOY, A PARTIR DE LAS 8 DE LA MAÑANA.

Los alrededores del Cementerio del Rosario se tiñeron de color, aroma y profunda solemnidad al conmemorarse el Día de los Fieles Difuntos. Fiel a una tradición que trasciende el tiempo, decenas de vendedores transformaron las márgenes del camposanto en un vibrante mercado floral, punto de encuentro ineludible para las familias que se acercaron a rendir homenaje a sus seres queridos.

VISITAS | JUJEÑOS LLEGAN A LOS CEMENTERIOS PARA RECORDAR A SUS SERES QUERIDOS

Desde temprano ayer, la avenida 9 de Julio se transformó en un paseo colmado de puestos repletos de claveles, lirios, crisantemos y rosas. "Es una fecha muy significativa, donde la gente no solo compra flores, sino que viene a recordar y compartir", contó Noemí Villalba, vendedora con años de presencia en el lugar.

ARREGLOS | LAS TRADICIONALES CORONAS CON FLORES.

Entre los coloridos puestos también destacaron aquellos que ofrecían dulces y ofrendas artesanales, elaborados especialmente para esperar y homenajear a quienes ya no están. Las mesas, los aromas y las palabras compartidas reflejaron la profunda conexión entre fe, memoria y tradición.

Misa y celebración

Según el cronograma oficial, durante la jornada se celebrarán cinco misas en el Cementerio del Rosario, a las 8, 10, 12, 16 y 18.

DULCES | INDISPENSABLE PARA LA MESA Y ESPERAR A LAS ALMITAS.

En tanto, el Cementerio El Salvador habrá cuatro celebraciones, a las 8, 10, 16 y 18, con la participación especial del obispo César Daniel Fernández en la primera de ellas.

Cada vez son más los floristas y artesanos que mantienen viva esta costumbre que combina trabajo, devoción y memoria. Durante todo el fin de semana, las ferias de flores de distintos puntos de la provincia permanecieron abiertas, permitiendo que cientos de familias se acercaran a rendir homenaje y compartir un momento de reflexión.

MANUALIDADES | DESTACARON LOS FLOREROS CON GOMA EVA Y RAMOS ARTIFICIALES.

Entre flores, rezos y recuerdos, la comunidad confirmó que el Día de los Fieles Difuntos es mucho más que una fecha, es un encuentro con la historia de cada familia, con la fe y el amor que trascienden fronteras y mantienen viva la unión entre los que están y los que partieron.

La celebración de Todos los Santos, recuerda a todas aquellas personas que gozan de la presencia de Dios, y simboliza esa unión espiritual que, por un día, acerca a los vivos y a los muertos en un mismo gesto de fe y recuerdo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD