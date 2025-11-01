“Hay que ver la letra chica de las leyes”, expresó Sadir

El gobernador Carlos Sadir aseguró que durante el encuentro con Javier Milei las provincias le plantearon la necesidad de tener obras y el Presidente pidió acompañamiento para las reformas legislativas que impulsará en el Congreso.

Sobre ello, aclaró que "hay que ver la letra chica de las leyes", pero dijo que fue una "muy buena" reunión en Casa Rosada.

"La reunión con el presidente fue muy buena. Milei pudo plantearnos las necesidades que tiene y la idea de los proyectos que tiene para enviar al Congreso, además de un intercambio muy interesante entre gobernadores y él y sus ministros", expresó Sadir.

En declaraciones a Radio Rivadavia, sostuvo que "hay una idea de trabajar acompañando al Gobierno. Los gobernadores planteamos cuestiones, muchas de las cuales se las conoce, como la obra pública, la infraestructura, autorizaciones a la obras que han quedado sin finalizar. Muchas provincias plantean el tema de las cajas previsionales, el tema del ordenamiento de los avales para créditos, del tema del biocombustible, la preocupación por el cierre de las pymes", expresó.

"Para los que tanto buscamos que inviertan en Argentina, lo mejor es que vean que hay una buena relación entre Nación y provincias, que además está la intención de avanzar en temas para que el país se desarrolle", destacó Sadir.

Además, indicó que tanto el Presidente como todos los gobernadores coincidieron en que es "necesario" contar con el Presupuesto 2026.

"El Presidente planteó que si uno va con una gran reforma por cambiar todo, probablemente sea difícil, pero si se van tomando algunos aspectos se puede ir incorporando. Argentina es grande y hay diferencias entre regiones que pueden permitir una suerte de flexibilidad para trabajar los convenios más regionalmente", señaló el gobernador jujeño sobre la reforma laboral.

Al respecto, consideró que una buena "alternativa" puede ser "que los cambios que se planteen sean para adelante y no respecto de los que están formalizados".