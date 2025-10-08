°
8 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Municipalidad capitalina

"La Muni junto a vos" estará hoy en el barrio San Isidro

Habrá servicios y asesoramiento gratuito para vecinos en la Plaza Germán Mallagray, en el horario de 9 a 12.

Miércoles, 08 de octubre de 2025 02:52
CONTROLES | ENTRE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN SALUD ESTÁN LOS ELECTROCARDIOGRAMAS, ODONTOLOGÍA Y NUTRICIÓN.

La comuna capitalina dio a conocer el cronograma del programa "La Muni Junto a Vos" durante este mes, ya que la iniciativa ofrece diversos servicios y asesoramientos gratuitos para los vecinos, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia.

El 1 se cumplió en el espacio verde del barrio Primavera de Alto Comedero, ubicado en la intersección de calles El Pongo y Casira. La próxima jornada será hoy, de 9 a 12, en la plaza Monseñor Germán Mallagray, situada en pasaje Ramírez entre Vergara y Lucio Mansilla, del barrio San Isidro.

El programa tiene como objetivo acercar los servicios municipales a los distintos barrios mediante una acción integral que fortalezca el vínculo entre el Estado y la comunidad, en el marco de la decisión política del intendente Raúl Jorge de descentralizar la gestión y garantizar presencia territorial.

Cabe destacar que se suma la participación del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, con un stand que brinda diferentes instancias de atención y acompañamiento.

Los vecinos podrán acceder a los siguientes servicios: en Trámites y consultas, Registro Civil, Defensoría del Pueblo, Unidad Digital del Ministerio de Seguridad, Enlace Comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, Consejo Provincial de la Mujer y Susepu. En Atención a la comunidad, servicios para adultos mayores, Copreti (prevención trabajo infantil) y gestión administrativa.

En tanto que en salud, se brindan controles de nutrición, electrocardiogramas, odontología, fonoaudiología, asesoramiento legal y judicial, educación vial policial y defensa del consumidor. Otros servicios: abordaje comunitario y programas de acompañamiento territorial.

El cronograma de realización continuará todos los miércoles de este mes: el 15 estará en la Plaza Constitución del barrio Cuyaya (entre calles Gordaliza y Constitución); el 21 en la plaza María Eduarda Rivero del barrio Belgrano (Juanita Moro esquina El Vergel), y el 28 en el Centro de Participación Vecinal (CPV) Malvinas, ubicado entre las calles San Luis y Mejías del mencionado barrio.

 

