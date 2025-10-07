Virgen de Río Blanco y Paypaya visita la Legislatura

La imagen peregrina de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya está de visita en la Legislatura, como parte de su recorrido tradicional por distintas instituciones. En la "Casa de piedra" fue recibida por el vicegobernador Alberto Bernis, el obispo César Fernández, legisladores, funcionarios y empleados legislativos. Fernández celebró una misa, en la que destacó la devoción del pueblo jujeño hacia su santa patrona, y la importancia de la imagen en los espacios de trabajo y encuentro institucional.

Servicios municipales

La comuna local informó que hoy, por ser día no laborable, los colectivos circularán en un número reducido de unidades, los ascensores urbanos funcionarán de 8 a 20 y se cobrará estacionamiento tarifado. En tanto la recolección de residuos, tanto del municipio como de Limsa, será normal, al igual que la atención en mercados.