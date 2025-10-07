°
7 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Aniversario
MPA
PRIMERA NACIONAL
seccional 32
Ignacio Torres
MPA
El Carmen
Triple Crimen
Conectividad
Juegos Evita
Aniversario
MPA
PRIMERA NACIONAL
seccional 32
Ignacio Torres
MPA
El Carmen
Triple Crimen
Conectividad
Juegos Evita

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Devoción

Virgen de Río Blanco y Paypaya visita la Legislatura

La recibieron el vicegobernador Bernis, el obispo y empleados.

Martes, 07 de octubre de 2025 00:00
MISA | LA IMAGEN DE LA VIRGEN, JUNTO A AUTORIDADES LEGISLATIVAS.

La imagen peregrina de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya está de visita en la Legislatura, como parte de su recorrido tradicional por distintas instituciones. En la "Casa de piedra" fue recibida por el vicegobernador Alberto Bernis, el obispo César Fernández, legisladores, funcionarios y empleados legislativos. Fernández celebró una misa, en la que destacó la devoción del pueblo jujeño hacia su santa patrona, y la importancia de la imagen en los espacios de trabajo y encuentro institucional.

Servicios municipales

La comuna local informó que hoy, por ser día no laborable, los colectivos circularán en un número reducido de unidades, los ascensores urbanos funcionarán de 8 a 20 y se cobrará estacionamiento tarifado. En tanto la recolección de residuos, tanto del municipio como de Limsa, será normal, al igual que la atención en mercados.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD