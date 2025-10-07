Localidad de Río Blanco: su historia y su presente

Río Blanco es una localidad ubicada en el departamento Palpalá. Se encuentra en la desembocadura del río Blanco sobre el río Grande de Jujuy y es atravesada por la ruta provincial 1, a 8 km del centro de San Salvador de Jujuy y a 5 km de Palpalá.

Hay vestigios de que estuvo poblada desde tiempos prehispánicos, encontrándose en el río principalmente restos de vasija, huesos y piedras talladas.

Por su cercanía a San Salvador fue rápidamente poblada por los españoles. En 1588 a Gonzalo de Tapia le es asignada la encomienda de la tribu Paypaya de este lugar, quien construye casas, capilla y el pueblo para los indios; se cree que era un lugar próspero puesto que hasta contaba con nombre, Francisco de Paypaya. Dicho asentamiento era continuamente atacado por indios provenientes del Chaco.

En 1778, la hacienda de Río Blanco fue censada con 41 habitantes, sobre un total de 500 que había en todo Palpalá. Ya como parte del país recibió inmigrantes, quienes convirtieron la zona en la huerta de Jujuy por la fertilidad de sus tierras. Con la llegada del ferrocarril se instala un apeadero en Río Blanco e incluso la villa tuvo en las primeras décadas del siglo XX una población superior a la de Palpalá.

Actualmente, es una zona urbana con ámbitos rurales definidos. Cuenta con instituciones, organismos del estado y espacios verdes muy pintorescos.

A mediados del año 2014, se iniciaron obras viales sobre sus montañas a fin de tener acceso libre sobre la autopista Raúl Ricardo Alfonsín exruta 66.

La capilla

La capilla de la Virgen de Río Blanco y Paypaya aloja la imagen de la patrona provincial, siendo destino de peregrinaciones multitudinarias en el mes de octubre, por lo que Río Blanco es centro de devociones y promesantes que todos los años llegan en cada domingo durante este mes, en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, donde se congregan aproximadamente sesenta mil feligreses en cada jornada.