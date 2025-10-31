Jujeños se preparan para recibir el Día de los Santos y Fieles Difuntos

Miles de jujeños esperan el 1 de noviembre para honrar a sus familiares y seres queridos en su día.

Ya finalizando el mes de octubre, se sabe que en la jornada de mañana se colocarán sobre la mesa familiar las ofrendas para los santos. Por esa razón, El Tribuno de Jujuy recorrió las calles de la vieja terminal de ómnibus para realizar un relevamiento de precios de las ofrendas. Los horarios de atención serán de corridos todo el fin de semana, desde las 8 hasta las 22 el viernes y sabado, y ya el domingo hasta las 19 o 20 horas.

En horas de la mañana, los comerciantes destacaban que hoy es el día de mayores expectativas para las ventas y que los precios se mantienen estables; incluso algunos bajaron debido a la mayor competitividad respecto al año anterior.

Los vendedores mencionaron que desde la semana pasada ya exponen los productos y los armados de bolsitas con gran variedad para el público. “Desde el miércoles empezó a venir la gente a comprar para armar de a poco sus ofrendas”, señalaron.

Se registró un aumento de precios de entre 500 y 700 pesos en algunos productos. También se buscan nuevos dulces traídos del país fronterizo para la mesa y se aproxima que para el armado de la ofrenda seria entre $5000 a $10.000.

Dulces

* Promos por $1000 de caramelos y/o paletitas.

* Galletas 3 x $1000.

* Escaleritas o palomitas $1000.

* Rosquetas 2 x $1000.

* Empanadillas $2000.

* Las cruces $2500.

* Redonditos de arroz 10 x $1000.

Flores

* Coronas $1500.

* Flores de cebolla $1500 cada una.

* Ramo $3000.

* Coronas de tela $5000 y de plástico $3000.

* Flores de tela, el ramo $3000.

“La gente está buscando precios, como en todos lados”, mencionaban los comerciantes, destacando la mayor competencia en ventas que atraviesan este año.

Por último, con respecto a la chicha, el litro de chicha de maní se encuentra entre $2000 y $3000.