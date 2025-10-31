°
31 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Destacado profesional

Pesar por el fallecimiento del ingeniero Rainer Kunz

El Inta Perico instó a seguir "cultivando su ejemplo".

Viernes, 31 de octubre de 2025 00:00
RAINER KUNZ

El Inta Perico lamentó el fallecimiento del ingeniero Rainer Kunz, acaecido el 28 del corriente mes. "Honramos con cariño y gratitud el legado del ingeniero Rainer Kunz, un hombre que transformó la adversidad en un ejemplo de superación. Llegó de Alemania a La Mendieta a los 10 años y forjó su destino en Argentina. De una infancia marcada por la guerra, extrajo una verdad que guiaría su vida: 'estoy vivo gracias a esa huertita de mi infancia'. De esa convicción nació su vocación por la agronomía".

Agregó que "como ingeniero agrónomo, trabajó con pasión para modernizar la producción tabacalera del NOA y fue un amigo y colaborador esencial del Inta AER Perico, con quien compartió generosamente sus conocimientos. Hasta sus últimos días promovió el cuidado de los suelos, la diversificación productiva y la autoproducción de alimentos, convencido de que se puede vivir mejor con las manos en la tierra. Su espíritu, su sabiduría y su profundo compromiso con una agricultura sostenible siguen floreciendo en cada semilla que plantó, en cada huerta que inspiró y en cada vida que tocó con su ejemplo. Lo recordamos con inmenso cariño y gratitud".

Al concluir, envió "un abrazo sentido a su familia".

 

