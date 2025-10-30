°
30 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Barrio Yrigoyen

Un joven robó un celular y terminó detenido

La víctima del asalto es una niña que se dirigía al colegio.

Jueves, 30 de octubre de 2025 00:00
INTERVENCIÓN | DE LOS EFECTIVOS POLICIALES.

Una rápida intervención permitió la aprehensión de un joven de 17 años, presunto autor del arrebato de un celular a una niña.

La acción se desencadenó ayer alrededor de las 7, tras un aviso del Centro de Monitoreo 91, en el barrio Yrigoyen del sur capitalino.

En esas circunstancias, los inspectores de Tránsito Municipal fueron los primeros en tomar intervención en la intersección de 9 de Julio y Roca.

El Grupo Especial Motorizado (GEM) acudió al lugar y formalizó la aprehensión, confirmando que el robo se había producido instantes antes en las inmediaciones.

El arrestado fue identificado, quedando a disposición de la oficial de turno. La víctima recuperó su pertenencia en el lugar de los hechos y se retiró sin necesidad de aportar sus datos.

Este suceso subraya la colaboración entre el personal de Tránsito, el Sistema de Emergencias del 911 y personal policial motorizado.

 

