3 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Legislatura de Jujuy

Asumió como diputado Facundo Figueroa Caballero

Viernes, 03 de octubre de 2025 00:00
APORTE | FIGUEROA CABALLERO LLEGÓ CON VARIOS PROYECTOS EN CARPETA.

La Cámara de Diputados de Jujuy en su segunda sesión especial ayer, aprobó los pedidos de acuerdo remitidos por el Ejecutivo provincial para la designación de funcionarios en el Poder Judicial provincial.

En el mismo marco aceptó la renuncia del diputado Juan Ortega y en su reemplazo, prestó juramento Facundo Manuel Figueroa Caballero, luego de un cuarto intermedio y tras el despacho favorable de la Comisión de Asuntos Institucionales.

Posteriormente se aprobaron los acuerdos y se designó Juez Unipersonal del Trabajo, Sala II - Vocalía 6, al abogado José García; defensora Pública Oficial Penal con asiento en San Pedro de Jujuy a la abogada Lina Cortez; y defensor Público Oficial Penal con asiento en San Salvador de Jujuy, al abogado Nilo Fernández Montini.

Al respecto la legisladora Gisel Bravo presidenta de la Comisión de Asuntos Institucionales y miembro informante, destacó que los profesionales cumplieron con todos los pasos establecidos para su designación, desde la evaluación del tribunal hasta las entrevistas en comisión.

En este sentido señaló que "ha quedado acreditada la capacidad y la idoneidad de estas tres personas para ocupar los cargos", poniendo así a consideración los acuerdos, que finalmente fueron aprobados.

 

