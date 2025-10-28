Hoy van a sorteo 2.649 ingresantes a primer año

El año escolar llega a los últimos tramos y los alumnos de 7º grado con sus padres están atentos a la distribución de los bancos de 1º año del Secundario en los colegios estatales. Esta semana será clave para dos grupos de preinscriptos: por un lado hoy se realizará el sorteo en el Inprojuy para los 15 colegios que resultaron con sobredemanda -en total 2.649 postulantes- y por otro, el viernes rendirán su examen de ingreso 3.274 estudiantes en 15 instituciones con sobredemanda histórica.

Según informó el Ministerio de Educación hoy, a las 16, en la sede de Inprojuy de avenida Italia a cada escuela donde los interesados superaron los bancos disponibles se le asignará un "momento" (fecha, hora, minutos y segundos), que determinará la posibilidad de ingresar según la cercanía al horario de preinscripción. Se transmitirá en vivo por Youtube y se podrá seguir desde la página oficial de Facebook.

En el Centro Polivalente de Arte hay 350 preinscriptos para 220 vacantes, en el Secundario de Artes N° 53 de Palpalá 59 postulantes para 50 bancos, el Secundario N° 3 "San José" de Perico tiene 339 interesados en los 200 lugares, el Secundario N° 64 de Perico con 63 preinscriptos para 52 lugares y el Secundario N° 67 de Monterrico con 84 interesados para 50 sitios.

La Escuela de Comercio N° 1 de San Pedro tiene 314 preinscriptos para 216 bancos, la Escuela de Comercio N° 2 de El Carmen cuenta con 193 para 120 vacantes, la EET N° 1 de La Quiaca con 147 interesados en 125 bancos, en la EET N° 1 de Monterrico hay 78 aspirantes para 68 lugares, en la EET N° 1 de Maimará son 176 para 162 vacantes y en la EET N° 2 "Prof. Salazar" hay 222 preinscriptos para 146 lugares.

La nómina se completa con la Escuela Normal "General San Martín" de Libertador que tiene 167 preinscriptos para 117 lugares, la Escuela Normal "Juan Ignacio Gorriti" de Capital con 193 interesados en 68 vacantes, la Escuela Provincial Agrotécnica N° 5 "Julio Francisco Bracamonte" de Fraile Pintado con 113 postulantes a las 100 vacantes y la Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Profesor Ibarra" con 151 preinscriptos para 110 sitios.

Las vacantes asignadas, a partir de los resultados del sorteo, se conocerán el 6 de noviembre. Los beneficiados deberán confirmar la inscripción definitiva el 6, 7 y 10 de noviembre presentando la documentación requerida (constancia de alumno regular de 7° grado, partida de nacimiento, ficha de salud, fotocopia del DNI del padre/madre o tutor y si corresponde fotocopia del CUD, constancia de abanderado o partida de nacimiento de hermanos).

De esa manera se cerrará el procedimiento de la primera instancia de preinscripción que se realizó del 13 al 17 de octubre.

El 11 y 12 de noviembre desde la cartera educativa relevarán las vacantes disponibles con vistas a la 2º preinscripción del 13 al 15 de noviembre donde se podrán registrar hasta en dos instituciones.

Examen de ingreso el viernes

Mientras que el viernes los 3.274 estudiantes que se vienen preparando en Lengua y Matemática para acceder a 15 colegios tendrán la instancia evaluativa. Hasta mañana se están completando las reuniones informativas para tutores y los postulantes deberán concurrir en el horario estipulado con su DNI y útiles necesarios. El tiempo estipulado para el desarrollo de cada área es de 80 minutos y cada consigna tiene asignado un valor.

EVALUACIÓN ESCRITA EN DOS ÁREAS

En el Colegio N° 1 “Sánchez de Bustamante” son 526 preinscriptos para 180 lugares, en el Colegio N° 2 hay 254 interesados en 156 sitios, en el Colegio N° 3 son 253 para 125, en la Escuela de Comercio N° 1 “Casas” hay 239 postulantes a las 180 vacantes. En la EET N° 1 “Zegada” son 414 para 168 lugares, en la “Medardo Pantoja” 143 para 120 y en la ETP N° 1 “Vargas Belmonte” 245 para 140 bancos. En Palpalá rinden 232 alumnos para 180 vacantes en la EET N° 1 “Savio” y 165 para 125 lugares en el Colegio N° 1 “Sarmiento”.

En Libertador la Agrotécnica N° 4 “Nelly Arrieta” tiene 132 postulantes para 84 bancos y el Secundario N° 65 “Tesla” 201 para 104. En San Pedro la EET N° 1 “Álvarez Prado” San Pedro tiene 213 preinscriptos para 168 sitios y en el Secundario N° 60 son 98 para 44. Por último, rinden 108 estudiantes para los 54 bancos del Secundario N°68 de Perico y 51 para los 24 lugares del Secundario N° 70 de Calilegua. Son 5 colegios más que en el primer examen de ingreso que se tomó en el 2024 y una cifra total sensiblemente mayor porque el año pasado fueron 2.310 estudiantes.

Asignación directa para 4.074

Por último, hay 4.074 estudiantes que ya tienen banco para 1º año del ciclo lectivo 2026, es que durante la primera preinscripción optaron por alguno de los 108 colegios que no tuvieron sobredemanda de modo que la asignación es directa. Deberán confirmar la inscripción llevando la documentación ya mencionada a la escuela elegida el 6, 7 y 10 de noviembre.

Los listados completos se pueden consultar ingresando al sitio oficial del Ministerio de Educación a través del enlace: https://in greso2026.jujuy.edu.ar/. En esta condición se encuentran 5 colegios que originalmente iban a tener examen de ingreso pero salieron de esa nómina porque los preinscriptos no superaron la matrícula disponible.

Se trata de la Escuela Técnica N° 1 “Maestro Humberto Samuel Luna” de Perico donde hubo 130 postulantes para 162 bancos, el Secundario N° 54 donde se registró paridad de 58 postulantes para 58 lugares al igual que en la Agrotécnica N° 3 de Humahuaca “General Manuel Eduardo Arias” donde fueron 45 para 45. En Monterrico el Secundario N° 36 solamente tuvo 64 preinscriptos para 90 sitios y la Escuela Provincial Agrotécnica N° 8 de Abra Pampa con 58 interesados en las 60 vacantes. Ya tienen asegurado su banco 2026.