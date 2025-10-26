Exitoso primer encuentro de fútbol femenino

El sábado en la localidad de Yuto se llevó exitosamente un encuentro de fútbol infantil.

Desde la organización de esta actividad deportiva agradecieron a las escuelitas de futbol femenino por hacer el esfuerzo para llegar hasta Yuto para así poder realizar el 1er encuentro de futbol femenino infantil “El Bananal, Las Yungas, Alberdi, El Talar, Teresa FC”.

Del mencionado encuentro tuvieron participación las escuelitas de La Yungas (Caimancito), Alberdi (Ledesma), El Talar, Teresa FC (Yuto) y la escuelita del Bananal Según explicaron los organizadores la intención de esta actividad futbolística fue fomentar y promocionar el fútbol femenino.

Un equipo de niñas que fue parte de el encuentro fue la escuela de fútbol formativa “Las Tigresitas” del Club Sportivo Alberdi fueron parte del encuentro de Fútbol femenino que se realizó en la Localidad de Yuto, organizado por la Sub Comisión del Cady.

Desde la institución de Libertador dijeron: “Estamos contentos por nuestro primer encuentro de fútbol formativo para las niñas, un espacio pensado para que nuestras jugadoras den sus primeros pasos en este hermoso deporte”. Y agregaron: “Más allá del resultado, lo importante es que cada niña disfrute del juego, aprenda a trabajar en equipo, respete a sus compañeras, rivales y entrenadora, y viva los valores que el fútbol nos enseña día a día: respeto, compañerismo, compromiso y pasión”.

Asimismo, siendo agradecidos los del “tigre” afirmaron: “Agradecemos a las familias por su apoyo constante, a los dirigentes del Club Sportivo Alberdi por brindar siempre lo mejor en todo momento, a la entrenadora por su dedicación y a las niñas por su entusiasmo y alegría todo esto con la intención de que siga creciendo el fútbol femenino formativo en Jujuy”.

Los beneficios

El futbol infantil es una actividad que ofrece innumerables beneficios para los niños y niñas en edad escolar. No sólo mejora su condición física, sino que también les enseña valiosas lecciones sociales, emocionales y educativas.