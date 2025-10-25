“Motochorros” asaltaron a un hombre que se iba a trabajar

"Motochorros" interceptaron a un hombre que se dirigía a trabajar y le robaron la mochila con herramientas, mientras caminaba por el barrio Alto Comedero de la capital jujeña. Los sospechosos se dieron a la fuga.

El hecho sucedió días pasados por la mañana, cuando la víctima se desplazaba caminando por la avenida Fray Sargenti en sentido a la colectora de la ruta nacional N° 66, para comenzar con su jornada laboral.

En esas circunstancias, alrededor de las 6.15 cuando el denunciante pasaba por la cancha "Darío y Maxi" fue interceptado por dos sospechosos que iban a bordo de una moto de 110 cc. de cilindrada. Además, los motociclistas estaban vestidos con ropa oscura y gorra.

Fue entonces que el acompañante se bajó del rodado, se acercó a la víctima y le agarró la mochila. Por esa razón, el denunciante se tiró al piso por temor a que se lo agredieran físicamente.

Sin embargo, se bajó el chofer de la moto y junto a su cómplice le quitaron la pertenencia al damnificado, volvieron al vehículo y se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Por su parte, la víctima horas después se dirigió a la Seccional 63° de las 18 Hectáreas de Alto Comedero para denunciar el hecho y aportó que en el interior de la mochila tenía ropa de trabajo, herramientas, el documento y la tarjeta Sube.