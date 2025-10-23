El Centro de Día ”Oscar López” celebra 25 años de labor socia

El Centro de Día "Oscar López" de Palpalá, dependiente de la Municipalidad palpaleña, recibió un reconocimiento especial por parte del Concejo Deliberante en el marco de la conmemoración de sus 25 años de trayectoria. Esta distinción destaca el valioso trabajo que la institución desarrolla en materia de contención, capacitación e inclusión de personas con discapacidad, reafirmando su papel como un espacio fundamental de acompañamiento y desarrollo integral para las familias.

En un contexto nacional marcado por recortes y desfinanciamiento en el área social, la gestión municipal encabezada por el intendente Rubén Eduardo Rivarola reafirmó su compromiso con una administración humana, solidaria y cercana a la comunidad, priorizando siempre a quienes más lo necesitan. Este reconocimiento pone en valor las políticas públicas impulsadas localmente, orientadas a fortalecer la inclusión social, la inserción social, mejora de la calidad de vida y desarrollo integral de las personas con discapacidad, consolidando así el compromiso del municipio con la comunidad educativa del centro.

Josefina Antequera, coordinadora del Centro, hizo hincapié en el apoyo constante de la gestión municipal y del intendente Rivarola, señalando que, "sin este acompañamiento, la tarea sería insostenible, especialmente en un contexto de 'políticas destructivas' a nivel nacional que no colaboran con el sector". Finalmente, destacó que el Centro no es solo una institución para los concurrentes, sino que "se ha convertido en un centro familiar, donde los padres y tutores participan activamente en las actividades. Es una comunidad", concluyó.

Una de las características principales de la institución, es el enfoque en la inserción activa de los concurrentes en la vida social, a través de una amplia variedad de actividades que promueven la inclusión y el desarrollo personal. Entre ellas se destacan las capacitaciones laborales en panadería y marroquinería, así como las propuestas deportivas y recreativas, que incluyen el baile y la participación en la liga deportiva provincial. Recientemente, se incorporó la utilización de bicicletas adaptadas, una experiencia novedosa que permitió a muchos participantes subirse a una bicicleta por primera vez, fortaleciendo su autonomía y sentido de logro.

El concejal Daniel Luna, destacó la importancia de visibilizar la tarea del centro y resaltó que el reconocimiento fue aprobado por unanimidad (8 votos). "La contención es muy importante y es una ayuda para las familias de nuestra ciudad" enfatizó.

Desde la coordinación del Centro de Día, expresaron su alegría por recibir el reconocimiento y destacaron la magnitud de la labor que realizan, recibiendo a personas con discapacidad de toda la ciudad de Palpalá. Actualmente, el centro cuenta con aproximadamente 50 concurrentes distribuidos en el turno mañana y tarde, y ha llevado a cabo más de 60 actividades dentro y fuera de la institución durante el último año.