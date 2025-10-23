Luego de 8 años de espera, comenzó un juicio por abuso

Luego de ocho años, el pasado lunes comenzó el juicio contra Sergio Ernesto Luccioni, acusado de haber abusado sexualmente en varias oportunidades de su sobrina, cuando la joven era menor de edad. Está imputado por el presunto delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia". Un caso que se conoció públicamente mediante una nota de El Tribuno de Jujuy en la edición del 21 de agosto pasado, al entrevistar a la madre de la víctima, Claudia Tolaba. La mujer, por esos días, se encontraba reclamando justicia en el ingreso al edificio principal del Poder Judicial jujeño.

Así, luego del largo peregrinar solicitando el accionar de la Justicia, se desarrolló la primera audiencia en la sala del tercer piso de Tribunales. En este primer encuentro con los jueces en función de juicio Luis Ernesto Kamada (presidente de trámite), Margarita Nallar y Mario Ramón Puig, declararon diez testigos. Entre los mismos se presentaron profesionales de la salud del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes en su momento le realizaron los correspondientes estudios a la víctima, quien hoy en día tiene 23 años y cursa una enfermedad cardiológica.

Además, como fiscal se encuentra María Emilia Curten Haquim por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), mientras que Natacha Freijo ejerce la representación legal de la familia de la joven.

En la continuidad del juicio, hoy desde las 8.30 en el mismo recinto judicial, están citados otros diez testigos para dar su testimonio. De esta manera, serán solamente estas dos audiencias de declaración testimonial, antes de pasar a los alegatos de las partes. Para ello, la Oficina de Gestión Judicial debe fijar la fecha.

Con respecto a lo que representa para la familia el inicio de los debates, Claudia Tolaba, madre de la víctima, le aseguró a este medio de comunicación que "lo que espero de este juicio es que, por fin, se escuche la verdad completa y se haga justicia, no solo por mi hija, sino también por todas las niñas que pasan por lo mismo y a las que el sistema no les cree o las hace esperar años", subrayó la mujer acerca de las expectativas que tiene.

Por otro lado, Tolaba agregó que en esta instancia "mi hija espera poder cerrar esta herida. Espera que, después de tanto dolor, alguien diga oficialmente que lo que vivió fue real, que no fue su culpa, y que el responsable sea condenado, después de ocho años de silencio y sufrimiento".

La causa

Con el tiempo la Justicia jujeña abrió un expediente caratulado "Luccioni, Sergio Ernesto PSA abuso sexual gravemente ultrajante". El mismo data de 2019, al cual este medio pudo acceder, y en el que al hombre se lo imputó de hechos "acaecidos entre los años 2007 y 2017 en circunstancias en que la menor víctima vivía junto a su abuela" en el barrio San Pedrito de la capital jujeña. Más adelante, el mismo texto especifica que "Luccioni, tío de la menor quien vive en el mismo predio pero en otra construcción" y continúa con los detalles de los aberrantes sucesos en perjuicio de la pequeña, quien hoy en día tiene 23 años.

La historia llegó a este diario luego de conocer que la denunciante se encontraba en inmediaciones del ingreso al edificio principal del Poder Judicial. Allí, resguardada del sol del mediodía del 20 de agosto pasado estaba la entrevistada, con un micrófono en una mano y un parlante, para relatar la situación de su hija y el pedido de justicia desde hace ocho años.

Narró los hechos a su madre

DENUNCIANTE | CLAUDIA TOLABA, EN LAS INMEDIACIONES DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES.

Tal como lo asegura el título, pasaron ocho años para el comienzo de las audiencias en los Tribunales capitalinos. En el pasado agosto este diario conoció el caso al entrevistar a Claudia Tolaba, quien se encontraba realizando una protesta en pedido de justicia en el ingreso a la principal sede judicial jujeña.

Fue la mujer quien relató cómo se enteró de lo ocurrido a su hija desde temprana edad y así se lo narró oportunamente a este medio de comunicación. "Hacía calor y ella (la víctima) tenía mangas largas. Le digo subamos (al mismo tiempo que hizo el gesto de arremangar las mangas de la remera para poder dejar los brazos al descubierto) y ahí me percato que tenía todo cortado", comenzó su relato la entrevistada. "Cuando resulta que yo un día la veo a mi hija cortada en los brazos con 'gilet', las piernas con 'gilet'", conmocionada aún, recordó Tolaba la situación en la cual notó el daño a su propia integridad física realizado por su hija.

La progenitora indagó en las razones y lo que le escuchó decir a la joven fue aún peor. "Ahí ella me empezó a contar del abuso. Que no quería contarme porque él mismo (el acusado) le decía que si ella me lo contaba yo me iba presa", continuó la narración la madre de la víctima, quien al momento de ese diálogo, en 2017, tenía 15 años.

En consecuencia se encendieron todas las alarmas en la mujer, que de inmediato se dirigió a la Seccional 32° del barrio Malvinas de esta capital y realizó la primera denuncia contra su cuñado y único imputado en la causa. "Me contó desde qué tiempo fue ultrajada y abusada por su tío. Y que su tía, o sea mi hermana, la abogada Rosana de los Ángeles Tolaba, la dejaba con él porque ella se iba a Tucumán a trabajar", se explayó la denunciante.