Advierten sobre la contaminación del aire en la capital de India

La calidad del aire en la capital india se mantuvo este miércoles en una categoría muy mala, informó la Junta Central de Control de la Contaminación. Según datos oficiales a las 7:00 hora local, el Índice de Calidad del Aire en RK Puram de Delhi se registró en 380, mientras que Anand Vihar y Ashok Vihar se situaron en 355.

El miércoles fue el segundo día consecutivo en que los residentes de Delhi se despertaron con una densa neblina.

En los últimos dos días, los residentes encendieron petardos como parte de las celebraciones de Diwali, el festival hindú de las luces, superando el límite de dos horas establecido por la Corte Suprema. De las 38 estaciones de monitoreo, 34 se encontraban en la zona roja, lo que indica una calidad del aire de muy mala a severa, precisa un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Actualmente, las autoridades impusieron restricciones bajo la Etapa II del Plan de Acción de Respuesta Graduada en la Región de la Capital Nacional de Delhi.

Las actividades industriales y el tráfico vehicular contribuyen significativamente a la contaminación atmosférica en la ciudad, junto con la construcción desenfrenada.