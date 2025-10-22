Egresados eligieron el menú para la Cena Blanca 2025

El próximo 5 de diciembre se realizará la tradicional Cena Blanca 2025 en Ciudad Cultural de la que participaran más de 3 mil estudiantes.

Días atrás se realizó una encuesta virtual para que sean los protagonistas los encargados de elegir el menú que degustaran esa noche de fiesta.

Los egresados optaron por un “menú joven” compuesto de:

Recepción, variedad de sándwiches de miga, empanadas y chips salados.

Plato Principal: Milanesa con guarnición o sándwich de hamburguesa con papas fritas.

Postre, bebida libre sin alcohol y al final de la fiesta se les brindará pata flambeada.

En los próximos días, los establecimientos seleccionados por sorteo llevarán a cabo una degustación de los platos. Esta instancia será crucial para la definición final del menú y, consecuentemente, para establecer el precio de la Tarjeta Cena Blanca 2025.