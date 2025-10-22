Palpalá: corte de agua por una cañería rota

Una rotura en la cañería principal de abastecimiento de agua provocó este miércoles 22 de octubre interrupciones en el servicio para una parte de la ciudad de Palpalá. La empresa Agua Potable de Jujuy S.E. informó que ya se encuentran realizando los trabajos de reparación en el acueducto de 350 milímetros, ubicado en el ingreso a la ciudad, sobre la Ruta Provincial N° 1, en la zona de la estación YPF.

Como consecuencia de estas tareas de urgencia, los vecinos de los barrios Belgrano, San Martín, 23 de Agosto, Martijena, Carolina y Sarmiento pueden experimentar una significativa baja de presión o la falta total de suministro de agua potable.

La empresa estatal aseguró que las cuadrillas están trabajando de manera inmediata para solucionar la falla y restablecer el servicio a la brevedad. El tiempo estimado para la normalización completa del suministro es durante el transcurso de la tarde de hoy.

Ante esta situación, Agua Potable de Jujuy S.E. solicitó a los vecinos de los barrios afectados que tomen las precauciones necesarias y agradeció su comprensión por las molestias ocasionadas.

Para consultas o más información, la empresa puso a disposición su Centro de Atención al Usuario, al cual se puede contactar para recibir asistencia directa.