Preocupación de vecinos del barrio Santa Rosa, de Perico

Vecinos del barrio Santa Rosa de Perico solicitaron a las autoridades municipales la renovación del contrato de comodato del predio deportivo comunitario que mantienen desde hace años en beneficio de los pobladores del sector.

En ese marco, expresaron su temor de que el espacio se convierta en un estacionamiento.

Al mismo tiempo pusieron de relieve la necesidad de renovar el contrato para la posterior "aprobación del proyecto del complejo social cultural deportivo del barrio Santa Rosa, actualmente en uso para actividades sociales y deportivas".

Dicho pedido es impulsado por integrantes de la comisión reorganizadora del mencionado barrio, quienes temen que el predio, cuyo comodato venció en el año 2022, "sea despojado de su función social y deportiva, mencionándose la posibilidad de que sea destinado a estacionamiento u otros fines no comunitarios".

Destacaron que actualmente "el lugar funciona como un importante espacio deportivo comunitario, donde se desarrolla una intensa actividad social y recreativa". En la nota precisaron que el espacio es utilizado por la Escuela de Fútbol Infantil "Los Peques" y "Los Tigres del Semp", además de ser escenario de campeonatos de fútbol de veteranos y de la liga barrial.

Puntualizaron que tanto la comisión reorganizadora como los vecinos han estado manteniendo, limpiando y conservando el predio que ha sido blanco de "ataques vandálicos, robos, usurpaciones". También realizaron inversiones y trabajos como la instalación eléctrica.

JUNTO A SU PROFESOR | NIÑOS DE UNOS DE LOS CLUBES INFANTILES QUE OCUPAN EL PREDIO.

Valor social

En una entrega de prensa indicaron que no solo se busca la renovación del comodato, sino también la aprobación del ambicioso proyecto del complejo social, cultural y deportivo del barrio Santa Rosa que contempla la construcción de una pista de atletismo, dos canchas de fútbol (una profesional), una pileta de natación, un salón de usos múltiples, quinchos cubiertos, espacio para juegos infantiles, playa de estacionamiento, mesas, asadores, un "parque de los sentidos" y una casilla de control de ingreso.

Tras destacar "el rol fundamental del espacio para la juventud", recordaron que hace un año el intendente Rolando Ficoseco les dijo textualmente "el predio de Santa Rosa es de ustedes".

"A diario vemos que algún periqueño es víctima de la delincuencia, pues bien este espacio lo defendimos para llevar adelante nuestro proyecto, pero lo defendimos especialmente para los niños, para que ellos puedan recrearse y desarrollarse. Necesitamos que traten proyectos de políticas públicas para solucionar el problema de raíz", sostuvieron.

Al concluir hicieron un llamado a las autoridades municipales para que revisen y consideren el pedido a la brevedad posible. "La comunidad reafirma su compromiso con el desarrollo del complejo social, cultural y deportivo y pide que el predio continúe al servicio de la niñez y la integración social de Ciudad Perico, manteniendo un espacio de recreación y deporte como prioridad sobre cualquier otro fin", enfatizaron.

Es de esperar que las autoridades municipales atenderán el pedido de los vecinos.