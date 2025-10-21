Un hombre murió atropellado en Las Pampitas

Nuevamente la ruta provincial Nº 53 en Las Pampitas fue escenario de un trágico siniestro vial en donde un hombre murió al ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga.

Se supo que el siniestro ocurrió minutos antes de la medianoche a la altura del barrio Florida en la zona periqueña de Las Pampitas cuando el conductor de una camioneta embistió a un hombre que circulaba a pie por la vera de la ruta provincial.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima pero si se supo que su edad es de alrededor de los 40 años.

Personal policial y del Same se trasladaron hasta el lugar para prestar atención pero cuando llegaron al sitio el infortunado hombre ya había muerto. Es por eso, que se realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas de este lamentable hecho.

El tránsito estuvo cortado hasta que se realizaron las pericias.

Los vecinos del sector se mostraron consternados ante un nuevo hecho vial en el que otra persona pierde la vida y piden mayor iluminación en la zona de Las Pampitas. Cabe recordar que hace dos semanas un adolescente de 14 años que transitaba en moto también murió al ser embestido por un vehículo.