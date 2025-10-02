Pampa Blanca continúa en plena preparación

El Club Deportivo Social y Cultural Pampa Blanca, bicampeón de la liga departamental de El Carmen, se prepara para jugar el torneo regional amateur de la mejor manera, por ello hace casi un mes viene entrenando con todo su plantel y algunos refuerzos que llegaron para encarar el certamen afista.

Con la dirección técnica de Darío Zampini, el equipo trabaja pensando en lo que será la etapa de fase de grupos, se sabe que por zona probablemente haya que compartir con Talleres de Perico, Sportivo Rivadavia y Monterrico Sur; sin lugar a dudas en la previa es un escenario muy difícil pero no imposible. Acompaña a Zampini sus ayudantes Sergio Coro y Fabricio Zúñiga, los preparadores físicos Rafael Jarpa y Matías Segovia, el entrenador de arqueros Daniel Tapia junto a Diego Tapia y el utilero Miguel Gil.

La etapa fuerte de la pretemporada ya pasó, pero siguen enfocados en tareas físicas y tácticas, se están negociando partidos amistosos para las últimas dos semanas previas al inicio del torneo, mientras tanto las prácticas se limitan en Pampa Blanca, en el estadio del "Depor".

Llegaron varios refuerzos como los arqueros Carlos Garzón que viene del fútbol de La Pampa, Maximiliano Ibarra exCooper de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el golero Agustín Terre exLa Mona 44, los centrales Darío Matorras (Monterrico San Vicente) y Leandro Maizares (exTalleres), también el volante creativo Santiago Vera (ex Talleres) y el talentoso juvenil Benicio Alemán, volante que viene a préstamo de Gimnasia y Tiro de Salta, entre otros nombres que suenan para reforzar el equipo.

Además, está semana la dirigencia del "depor" pampeño entregó indumentaria de entrenamiento al plantel y cuerpo técnico.

En Perico

El delegado zonal del Consejo Federal de Asociación del Fútbol Argentino visitó el predio del club Deportivo Pampa Blanca, solicitó obras como sanitarios visitantes, sanitarios independientes para árbitros y un alambrado olímpico para el sector visitante, obras que el club en conjunto con el municipio local pueden realizar, pero por la falta de tiempo será imposible para este torneo.