Se corre hoy el Gran Premio “Aniversario”

No es una fecha más para el Interprovincial. El Carmen Motors Club cumple 26 años de vida institucional dedicada al deporte "tuerca" y lo celebra hoy desde las 13 con la segunda fecha de la Copa de Oro en el circuito "Víctor Hugo Brils".

La jornada está destinada a todas las categorías, Fiat 600, gran turismo estándar, 1100 y las cafeteras, estas dos últimas será con pilotos invitados, por lo que le agregará un condimento extra a la tarde "fierrera".

"Que el automovilismo esté vigente durante 26 años seguido es un logro y es un halago muy bueno para Jujuy, para nosotros como comisión directica es un orgullo el poder festejarlo con todos en la pista", apuntó Mauricio Ayala.

El actual presidente de El Carmen Motors Club se refirió al trabajo que vienen desarrollando "contamos con tres pistas, es algo muy bueno, ya que podamos tener la posibilidad de correr en los circuitos que hay en la provincia marca el interés y la vigencia que tiene el automovilismo", subrayó agregando "independientemente que nos faltó este año ir a San Pedro, pero si utilizamos El Carmen y Perico".

Ayala ponderó la cantidad de pilotos jóvenes que se van sumando a la pista "hoy por hoy tenemos varios chicos y verlos correr, es fundamental porque observamos cómo van cambiando de generación en generación, cómo van cambiando todos los pilotos que siguen los hijos, haciendo el mismo deporte que los padres".

El programa marca que hoy a las 8 se habilitará el ingreso de los equipos a parque cerrado, a las 9 comienzan las pruebas libres y posteriormente darán paso a la clasificación de cada una de las categorías.

Clapier quedó tercero

En el autódromo "Provincia de La Pampa", en la ciudad de Toay, Matías Clapier tuvo un sábado muy bueno, clasificó tercero y hoy buscará mantener en los puestos de vanguardia desde las 11 cuando corra la final de la novena fecha del Turismo Pista. La máquina para el piloto jujeño respondió a lo esperado, se hizo mucho trabajo y terminó de confirmar las buenas sensaciones que tuvo desde el viernes con las primeras pruebas, ya que se mantuvo en el top ten. El corredor del equipo Yiyo Competición, marcó ayer 1'28''806/100 para recorrer los 4 mil metros de extensión que posee la pista pampeana quedando a 645/1000 de Valentino Spinella que se quedó con la pole position. En la clase 3, Federico Stieglitz, el otro jujeño del Turismo Pista, no pudo redondear un trabajo esperado quedó 31, sin embargo para hoy, tanto en la serie como para la final, espera poder escalar posiciones y terminar lo más arriba posible.