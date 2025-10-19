Se firmó alianza estratégica

El Ministerio de Seguridad y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, rubricaron un acuerdo de cooperación para promover acciones conjuntas orientadas a la formación, la investigación, la transferencia tecnológica y prácticas profesionales.

Además, anunciaron se prevé una agenda común orientada al desarrollo de actividades de formación, extensión e investigación, tales como pasantías, prácticas profesionales supervisadas, capacitaciones técnicas, visitas institucionales, fortalecimiento del ecosistema emprendedor, y espacios de actualización tanto para el personal de dicha cartera como para la comunidad académica.