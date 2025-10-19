El “lobito” se coronó desde los tiros penales

Gimnasia y Esgrima superó a Malvinas desde los doce pasos y, de esta manera, conquistó el Torneo Clausura "Oscar Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol.

Los 90 minutos reglamentarios ambos equipos capitalinos terminaron igualados 1 a 1, con goles de Nahuel Denis para el "lobo" y Axel Rivero para los "héroes". Ese empate, que estuvo justo, dio paso a la definición con disparos desde el punto penal, instancia en la que el campeón se impuso 3 a 1, nuevamente de la mano de la figura agigantada del golero Augusto Subirats que neutralizó dos ejecuciones.

El duelo se disputó en "La Tablada" y estuvo controlado por Martín Pereyra.

Fue un duelo parejo con situaciones y momentos para ambos clubes.

En el primer tiempo lo mejor y lo peor pasó en torno a la figura del "10" de Gimnasia, Toledo, quien con su gran trayecto de balón y su capacidad para gambetear en velocidad desequilibró bastante la defensa del rival. No obstante, vio la tarjeta roja por una acción antideportiva sobre un jugador rival.

Cómo lo mencionamos anteriormente, el único gol de esta etapa fue para los "lobos" gracias a una conversión de Denis a los 30 minutos.

Con esta ventaja en el marcador a favor de los "lobos" ambos combinados se fueron al vestuario para reorganizar ideas.

En el complemento, el trámite del encuentro no cambió demasiado y nuevamente cada equipo tuvo su momento.

A medida que trascurría el tiempo de juego, Malvinas, con más corazón que fútbol, iba acercándose al área rival hasta que en la parte final del complemento tuvo su premio. Fue sobre los 34' cuando el delantero Rivero pudo establecer el empate para los "héroes".

El resto del tiempo jugado siguió siendo parejo hasta el pitazo final del árbitro que derivó en la tanda de penales que posteriormente ganó Gimnasia para consagrarse una vez más en el ámbito liguista.

De esta manera los "albicelestes", dirigidos por Daniel Juárez, se adjudicaron el derecho a disputar la final para dirimir el campeón Anual "Oscar Zambrano" frente a Atlético Talleres.

(Diego Suarez)

Romera y el congreso para dirigentes mujeres

SECRETARÍA GENERAL DE PALERMO | CARLA ROMERA (DE ANTEOJOS) HABLÓ DEL CONGRESO QUE SE VIENE.

La secretaría general de la Liga Jujeña de Fútbol y de Sportivo Palermo, Carla Romera, confirmó la realización de un importante Congreso Deportivo de Dirigentes Mujeres, en un trabajo en conjunto con la entidad madre del balompié local, el Consejo Federal y la AFA. “Todo tiene que ver con el fútbol femenino a nivel regional y nacional, donde hablaremos de competencias a realizarse y otros objetivos para continuar creciendo en la materia. Básicamente es una articulación de la Liga, Consejo y AFA para poder concretar esta reunión, que seguro será muy positiva”, precisó la activa dirigente en charla con El Tribuno de Jujuy.

El novedoso congreso se realizará el 21 de noviembre en la capital provincial con la presencia de representantes de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy por supuesto.

Se confirmó además que asistirán referentes importantes de la actividad, como ser Silvia Giménez, vocal titular del Comité Ejecutivo y actualmente en la comisión de interés del fútbol femenino a nivel Fifa, siendo un hecho relevante para el desarrollo de las actividades planteadas por el bagaje de información que posee y brindará la posibilidad de abrir puertas. También dirá presente Paola Soto, presidenta del departamento de fútbol femenino del Consejo Federal. “Se trata de una persona que viene trabajando hace mucho tiempo y valoramos que haya aceptado la invitación porque será muy enriquecedora su presencia”, afirmó Romera.

“Debemos fortalecer el fútbol femenino para tener jugadoras profesionales en Jujuy. Sólo está Camila Mansilla en Newell’s, pero contamos con un gran semillero y no sólo en Sportivo Palermo”, dijo. La idea del congreso no pasa únicamente por charlar sobre problemáticas, sino que surjan proyectos y se generen nuevos espacios de discusión. “Es necesario que se avance más en la actividad, porque muchos clubes tienen la intención y nosotros queremos darles las herramientas”, cerró. (Daniel Echazú)