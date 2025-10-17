Maimará fue elegido entre los pueblos más lindos del mundo por la ONU

La localidad de Maimará, enclavada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, fue distinguida por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (UNWTO) como uno de los “Best Tourism Villages 2025”, un reconocimiento que la sitúa entre los pueblos más bellos y sostenibles del planeta.

El anuncio se realizó durante la asamblea anual del organismo en Huzhou, China. El programa “Best Tourism Villages” premia a aquellas comunidades rurales que demuestran un compromiso excepcional con la preservación cultural, el desarrollo local y la sostenibilidad turística. Maimará, con poco más de 3.500 habitantes, fue seleccionada entre cientos de candidaturas de todo el mundo para integrar esta red global que ya reúne a más de 150 aldeas destacadas por su excelencia e identidad.

El reconocimiento no es solo para Maimará, sino que consolida el atractivo de toda la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. El pueblo se destaca por su imponente entorno, recostado al pie de la famosa “Paleta del Pintor”, una formación montañosa de franjas multicolores que es uno de los paisajes más fotografiados y emblemáticos del norte argentino.

Junto a Maimará, la Argentina celebró el reconocimiento a Colonia Carlos Pellegrini, ubicada en los Esteros del Iberá, Corrientes. Ambas localidades se perfilan ahora como destinos de referencia global para viajeros que buscan experiencias auténticas, en armonía con la naturaleza y la cultura local.

Este galardón internacional no solo pone a estos pueblos argentinos en el mapa turístico mundial, sino que también valida los esfuerzos de sus comunidades por proteger su patrimonio único y promover un desarrollo económico respetuoso con su identidad y entorno.