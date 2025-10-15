Sadir en el cierre de campaña de Provincia Unidas en Caba

Carlos Sadir participará en el acto de cierre de campaña de Provincias Unidas anunciado para esta tarde desde las 16 en Obras Sanitarias en la ciudad de Buenos Aires, donde impulsaran a sus candidatos porteños y se posicionará como una opción electoral entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

Con Sadir estarán sus pares Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut), a quienes los recibió la semana pasada como penúltimo acto de cara a las elecciones del próximo 26.

El frente opositor al Gobierno nacional respaldará a los candidatos porteños Martín Lousteau y Graciela Ocaña, como diputado nacional y senadora respectivamente. Asimismo se mostrarán con los gobernadores el candidato a diputado nacionales por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, y por Córdoba, Juan Schiaretti.

El jujeño viajó a la Caba dejando un mensaje para los asistentes al Primer Encuentro de intendentes y comisionados municipales con mandato cumplido, realizado esta media mañana en Infinito por descubrir, donde dieron su apoyo a María Inés Zigarán, Mario Pizarro y Malena Amerise, candidatos del Frente Jujuy Crece.

Al acto organizado por el exintendente de Tilcara, Félix Pérez asistió el ex gobernador Gerardo Morales y los referentes de la UCR Jujuy, entre ellos el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles; el diputado provincial Mario Fiad y otros. En la tarde será acompañado por los diputados nacionales Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura.

La apertura del acto en Obras Sanitarias lo harán los candidatos porteños, seguidamente el bloque de los seis gobernadores mantendrá un diálogo refiriéndose a los temas puntuales sobre los cuales fijó su posición contra Nación: distribución de los ATN, reactivación de la obra pública y otros profundizando el discurso crítico contra el presidente Javier Milei.

Como lo hicieron en las reuniones anteriores en Río Cuarto, luego en Santa Fe siguiendo por Puerto Madryn (Chubut) y el pasado jueves en esta ciudad pondrán énfasis a través del discurso para que Provincia Unidas sea la alternativa federal el próximo 26 y en las elecciones generales del 2027.

Aparte de respaldar esta tarde a los candidatos porteños mediante el acto en Obras Sanitarias, en Provincia Unidas saben perfectamente que será decisiva la jugada para medirse en que posición están para los comicios de medio término, y proyectarse a nivel nacional fortaleciendo sus propuestas desde el interior.