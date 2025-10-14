Se concretó con éxito la Expo Raíces en El Carmen

En la ciudad de El Carmen se llevó a cabo la primera edición de Expo Raíces 2025, reuniendo el fin de semana a productores, emprendedores y artesanos. El gobernador Carlos Sadir estuvo presente y destacó la iniciativa de promocionar el trabajo local.

Con una gran convocatoria y una respuesta positiva por parte del público, Expo Raíces emerge como espacio clave para impulsar la producción con identidad jujeña.

Sadir visitó la exposición junto al intendente de El Carmen, Víctor González quien expresó que "es la primera vez que se hace este desafío en nuestra ciudad y fue un éxito total". Y valoró que "se acondicionó el predio que estaba medio abandonado y con la suma de voluntades de emprendedores se logró esta edición".

Además, anticipó que está dentro de los planes que, "dentro de 30 o 45 días se vuelva a realizar la expo en el mismo predio".

Agradeció al gobernador por "acompañar la actividad" y "conocer el trabajo de los emprendedores de la zona". "Siempre está apoyando estos eventos que fortalecen el lazo entre el sector privado y el Estado", recalcó.

Finalmente, González destacó que otra propuesta cultural y turística a concretarse será el Festival del Pejerrey, el próximo 8 de noviembre, con una variada cartelera artística por lo que aprovechó la oportunidad para hacer extensiva la invitación a locales y turistas.