Atacó ferozmente a su pareja, se atrincheró y fue detenido

Un hombre fue detenido luego de protagonizar un hecho de violencia de género en el barrio Alto Comedero, donde atacó ferozmente a su pareja, quien denunció que fue amenazada con un arma de fuego, y se atrincheró en su domicilio.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 8.45 en un domicilio ubicado en un tramo de la calle Teniente Ardiles del asentamiento Aeroclub del populoso barrio capitalino.

Fue en esas circunstancias que efectivos policiales recibieron un alerta del 911 sobre un hecho de violencia de género en progreso, por lo que se constituyeron de inmediato.

En el lugar se entrevistaron con la víctima, una joven de 26 años con signos de agresión en su rostro y diferentes partes del cuerpo, quien manifestó que mantuvo una discusión con su pareja quien sería un efectivo policial y que en un momento determinado la agredió físicamente y amenazó con un arma de fuego.

Los uniformados solicitaron al inculpado de 33 años que salga del inmueble de manera voluntaria, sin embargo se negó, colocó un candado en una de las puertas y se atrincheró.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género una orden para ingresar al inmueble y proceder a la inmediata detención del sujeto.

Posteriormente personal del Cuerpo de Infantería rompió el candado y el irascible protagonista fue reducido y trasladado a la Seccional 46° en calidad de detenido.

Sin embargo, al momento de inspeccionar el domicilio no encontraron ningún arma de fuego.

La víctima fue trasladada a la dependencia policial donde recibió asistencia médica y radicó la correspondiente denuncia.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 46°, por disposición del agente fiscal.