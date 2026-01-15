Innovadora primera cirugía cardíaca en el Fátima

En la Clínica Nuestra Señora de Fátima de Palpalá, el cirujano cardiovascular Rodrigo Zamora realizó con éxito una cirugía cardíaca mínimamente invasiva, considerada la primera de este tipo en la provincia y se estima que también en la región. La intervención permitió extraer un tumor cardíaco a un paciente de 64 años, quien se encuentra en óptimas condiciones y próximo a recibir el alta médica. Es que gracias a esta técnica, se evitó una esternotomía, la apertura del esternón, que habría implicado meses de recuperación.

El médico especialista Zamora explicó que este tipo de procedimientos "consiste en hacer lo mismo que se realiza en una cirugía convencional, pero a través de una pequeña incisión entre las costillas, sin necesidad de fracturar el hueso del pecho".

CLÍNICA FÁTIMA | CON UN PROGRAMA DE CIRUGÍA CARDÍACA MÍNIMAMENTE INVASIVA.

En la Clínica Fátima de Palpalá, el Programa de Cirugía Cardíaca Mínimamente Invasiva se inició hace un par de años, aunque esta intervención reciente significó un hito particular para esa institución de salud como para la provincia.

"Lo novedoso es que fue la primera cirugía en la que prácticamente todo el tiempo quirúrgico estuvo asistido por video", detalló. Comparó la técnica con la cirugía laparoscópica de vesícula, en la que el cirujano se guía a través de una cámara y un monitor, aunque en este caso aplicada al corazón. "Fue una cirugía cardíaca realizada de manera casi totalmente endoscópica", agregó.

El paciente presentaba un tumor cardíaco cuya indicación terapéutica es quirúrgica. El abordaje fue singular, mediante una incisión lateral de no más de cinco centímetros, entre las costillas, se introdujo una cámara y los instrumentos necesarios para realizar la intervención completa. "Entre la cámara y el puerto de trabajo se pudo hacer toda la cirugía", precisó el especialista.

Según destacó Zamora, no existe actualmente otro programa activo de cirugía cardíaca mínimamente invasiva en Jujuy, y probablemente tampoco en Salta, lo que convertiría a esta experiencia en un antecedente relevante para la región. Explicó que en la literatura médica, el uso de cámara y guía por video se define como endoscopía o cirugía videoasistida.

Al tratarse de una técnica mínimamente invasiva, la recuperación del paciente fue notablemente rápida. "Lo vi hace un rato, está perfecto, sin dolor, moviéndose con normalidad y a punto de irse de alta", relató. El paciente salió extubado del quirófano, es decir, despertó allí mismo tras la anestesia general, y al día siguiente ya caminaba y se movilizaba por su habitación. "Al no realizar la esternotomía, se evita la fractura del hueso, que suele tardar entre 30 y 45 días en consolidarse", explicó.

Enfatizó en que este abordaje permite una movilización precoz, una internación más corta y, en general, requiere menos transfusiones de sangre. En este caso, el tumor fue extraído con éxito, se trataba de un mixoma ubicado en la aurícula izquierda, el tumor benigno más frecuente en adultos.

Zamora detalló que este tipo de tumor genera síntomas por compresión y por su movilidad, ya que puede introducirse en la válvula mitral durante cada ciclo cardíaco. "En la ecografía se ve claramente cómo entra y sale. Al ser gelatinoso, existe el riesgo de que se fragmente y envíe pequeñas partículas al resto del cuerpo, siendo la complicación más grave una embolia cerebral", explicó. Al extraer el tumor, se pudo ver que tenía un aspecto gelatinoso, simular a un coágulo, de alrededor de 10 centímetros.

El diagnóstico

El hallazgo del tumor se produjo a partir de un estudio realizado por palpitaciones al paciente, un hombre de mayor. "En la mayoría de los casos se detecta así, como un hallazgo, salvo que se manifieste previamente con embolias periféricas o cerebrales", explicó el especialista. Se optó por este tipo de cirugías que permite un rápido retorno a la vida normal, sin la espera prolongada que exige la consolidación del esternón.

El cirujano recordó además que hoy la mayoría de los procedimientos quirúrgicos se realizan por laparoscopía y que la cirugía cardíaca también puede avanzar en ese sentido.

"La idea en la clínica es continuar fortaleciendo el programa de cirugías mínimamente invasivas y a futuro, ampliar el espectro para realizar también cirugías coronarias y cubrir toda la cirugía cardiovascular por estos abordajes", concluyó Zamora, médico especializado quien se desempeña tanto en la Clínica Fátima como en la provincia de Salta, donde reside.