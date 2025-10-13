"Mi mamá no tuvo ayuda de la Justicia, eso se lo deben"

Ayer se cumplió un año del femicidio de Natividad Cañizares y su familia renovó el pedido de Justicia entre emotivos recuerdos y sentimientos de dolor y extrañeza ya que las audiencias de debate se encuentran en pleno proceso.

El principal acusado es Jorge Nicolás Romero, quien el 12 de octubre de 2024 desobedeció una medida judicial en su contra, interceptó a Cañizares en una calle del barrio capitalino Santa Rita y la atacó a puñaladas provocándole la muerte.

El juicio comenzó el pasado miércoles en una de las sedes capitalinas del Poder Judicial, donde se produjo la apertura de alegatos de las partes, aunque por la ausencia de la fiscal María Emilia Curten Haquim que se encontraba en otra audiencia, no pudo continuar.

Mañana se realizará la segunda audiencia desde las 8.30 en la sala de debates del Poder Judicial, ubicada en la calle San Martín, donde se espera la presencia de numerosas personas que declararán.

Las próximas audiencias están programadas para el 22 y 28 de octubre a las 16 en el mismo lugar.

Gladis Maraz, hija de Natividad Cañizares, manifestó a El Tribuno de Jujuy que "siento que recién paso un par de días, si no fuera por la fecha uno no piensa que ya pasaron 365 días porque el dolor es el mismo y quizás peor, porque ya te das cuenta que es real que mamá ya no va a aparecer físicamente más. El dolor está presente siempre".

También consideró que la Justicia está en deuda con su madre: "No tuvo ayuda de parte de la Justicia y por eso creo que se lo deben a mi mamá, porque hizo todo lo que había hacer, denuncias, la habían citado para ir al psicólogo pero no llegó. Seguía todos los pasos que tenía que hacer. Le decían que lleve un celular para que le pongan el botón de pánico, ella lo hizo".

"Aspiramos a que esta persona (Jorge Romero) no salga más. Es una persona siniestra, el solo hecho de que haya estado esperando a mi mamá afuera de casa, pudo haberlo hecho en cualquier momento e incluso lo hizo en pleno mediodía", dijo sobre el acusado.

En otro tramo de la entrevista, Maraz recordó a su madre como "una persona que no tenía miedo y era valiente".

"Tuvimos la bendición que nos tocó una mamá muy buena, que nunca nos dejó solo, que siempre nos acompañó desde la niñez. Trabajó desde casa como costurera así que su crianza fue excelente hacia nosotros. Siempre nos van a quedar los mejores recuerdos de esa persona tan optimista. Ella era la que daba la alegría a la familia, transmitía siempre optimismo, fue la mejorar mamá que uno puede anhelar", mencionó.