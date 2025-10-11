Un adolescente murió tras ser embestido por un automóvil

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un adolescente de 13 años en la noche de ayer, tras una colisión ocurrida en la Ruta Provincial N° 53, a la altura de Las Pampitas.

El siniestro se produjo cerca de las 23, cuando la motocicleta de 125 cc que era conducida por el menor impactó contra un automóvil Fiat Siena conducido por un hombre de más de 50 años que se supo está detenido.

Además, se tomó conocimiento que el menor no llevaba puesto el casco de seguridad.

El joven fue trasladado de urgencia por personal del Same al hospital Arturo Zabala de Perico, donde a pesar de los esfuerzos del equipo médico, falleció alrededor de la 1.40 de la madrugada a causa de un traumatismo grave.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de Seguridad Vial, la Regional 6, personal del Same y peritos criminalística del Ministerio Público de la Acusación.

Por disposición del Fiscal de Turno, Dr. Luis De Aparici, se ordenó el arresto preventivo del conductor del automóvil, quien fue examinado médicamente y alojado en la seccional policial correspondiente.