Murió el "Negro" Cerdán, un histórico del merengue

El Club Altos Hornos Zapla comunicó con profundo pesar el fallecimiento de Ángel “Negro” Cerdán, una figura fundamental en la historia de la institución.

Cerdán fue un referente invaluable para el club, donde dejó su huella desempeñándose como jugador, entrenador y, principalmente, como formador de numerosas generaciones que vistieron la camiseta merengue. Su trayectoria se caracterizó por el compromiso, la humildad y un amor genuino por el club, cualidades que lo convirtieron en un ejemplo de dedicación y pertenencia.

En este momento de duelo, el club acompañó con respeto a su familia, seres queridos y allegados, elevando sus oraciones por su eterno descanso.

El legado de Ángel "Negro" Cerdán permanecerá para siempre en la historia grande de Altos Hornos Zapla y en el corazón de toda su comunidad.