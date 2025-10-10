°
10 de Octubre, Jujuy, Argentina
Municipalidad de San Pedro de Jujuy

San Pedro cuenta con unidad de gestión Sube

Está ubicada en el local 7 de la terminal de ómnibus, con atención al público de lunes a viernes de 8 a 14.

Viernes, 10 de octubre de 2025 00:00
PUNTO SUBE | LA OFICINA ESTÁ EN EL LOCAL 7 DE LA TERMINAL.

JUAN PINTO

Tras gestiones realizadas por la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, la semana pasada comenzó a funcionar, en el local 7, de la terminal de ómnibus de la Perla del Ramal, la primera Unidad de Gestión Sube con importantes beneficios para usuarios del transporte de media distancia.

Entre los diferentes trámites que se podrán realizar en esta oficina, se destaca la posibilidad de dar el alta al beneficio de la Tarifa Social Federal. La misma consiste en que jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y excombatientes de Malvinas podrán acceder al descuento del 55% del valor de un pasaje de San Pedro a San Salvador de Jujuy y viceversa. Por ejemplo, el valor total del pasaje es de $5.900, menos el descuento el usuario sólo paga $2.655, un ahorro de $3.245 por viaje.

Los interesados en obtener más información acerca de este beneficio, deberán dirigirse a la terminal de nuestra ciudad, oficina 7 a la par de la sala de primeros auxilios. La atención es de lunes a viernes de 8 a 14.

Solo deben presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), se cargan sus datos en el sistema, se da de alta el beneficio de la Tarifa Social Federal y el municipio le entrega, sin costo, la tarjeta sube al beneficiario.

Por el momento, la única empresa que está adherida al beneficio es Transporte San José, que realiza el recorrido San Pedro - San Salvador de Jujuy por ruta provincial Nº56.

 

