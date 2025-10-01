El enfermero que quiso matar a un bebé es sometido a juicio

El juicio a un enfermero que trabajaba en el hospital Materno Infantil "Héctor Quintana" de la capital jujeña, acusado por la supuesta autoría de dos hechos, uno ocurrido en abril pasado, por suministrar leche líquida por vía endovenosa a un bebé de seis meses y el otro, en el año 2022, por anestesiar en un quirófano a un niño de ocho años, que iba a ser operado, ambos pacientes internados en el hospital mencionado, comenzó ayer en el Palacio de Tribunales.

El enjuiciado es Fabián Alfredo Solano, quien está acusado como supuesto autor de los delitos de "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real".

Las juezas penales con función de juicio que juzgan al acusado son María Margarita Nallar (presidente de trámite), María del Rosario Hinojo y Mónica Cruz Martínez; bajo la secretaría de Silvia Andrea Meriles Lello.

Sobre la acusación

Según la requisitoria de la Fiscalía, uno de los hechos por el que se enjuicia a Fabián Solano ocurrió el 23 de abril del corriente año, en la Sala Verde del Hospital Materno Infantil "Héctor Quintana", entre las 8 y 8.30.

En esos momentos, el acusado, en su calidad de enfermero de dicho nosocomio, ingresó a la sala de internados para cumplir sus funciones y tras asistir al paciente de la cama número 13 procedió a atender a un niño de 6 meses de edad, quien se encontraba internado recuperándose de una operación quirúrgica.

Fue entonces que Solano le suministró al bebé leche líquida por vía endovenosa con intención de causarle la muerte, provocándole un derrame precárdico leve a moderado con riesgo de vida, siendo luego derivado por el personal médico actuante con urgencia a la Sala de Terapia Intensiva ante la gravedad del cuadro de salud del niño; quien debido al accionar del cuerpo médico salvó la vida.

El otro hecho tuvo lugar el 30 de septiembre de 2022, cerca del mediodía, alrededor de las 11:30, en el quirófano N° 1 ubicado en el Servicio de Cirugía del Hospital Materno Infantil" Héctor Quintana".

En el lugar, el acusado Fabián Solano en su calidad de enfermero, incumpliendo sus deberes y arrogándose funciones médicas que no le son inherentes, habría procedido a anestesiar a un paciente de 8 años, que debía ser operado por abdomen agudo, sin la presencia del médico anestesiólogo de la guardia.

Como fiscal, representado al Ministerio Público de la Acusación, se desempeña Diego Funes, mientras la querella es representada por Carlos Sebastián Espada.

En tanto, el acusado, Fabián Alfredo Solano, es defendido técnicamente por Pablo Rodrigo Cuellar.

Para esta primera audiencia fueron citados 10 testigos y en el transcurso de la misma, el Tribunal preguntó al enjuiciado si declararía, respondiendo por recomendación de su abogado, que por el momento no lo haría.

El juicio continuará con audiencias programadas para la semana en curso, con la declaración de nuevos testigos.