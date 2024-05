Gremios docentes jujeños volvieron a exigir el Fonid

Ayer se llevó a cabo un paro nacional docente de 24 horas convocado por Ctera y la CGT en pedido de una recomposición salarial y en contra de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). En Jujuy, varios gremios adhirieron a la medida, lo que provocó la suspensión de clases en algunos establecimientos públicos.

Como había asegurado este medio, con esta medida se busca presionar al Gobierno nacional para que mejore las condiciones de trabajo, realice inversiones en materia de investigación, ciencia y tecnología, en infraestructura, en educación en general y en la actualización de los salarios acorde al índice inflacionario. Sin embargo, cada docente disponía de la autonomía individual para decidir si se presentaba a las aulas o se unía al reclamo.

La manifestación de Adep, Cedems, UDA, Sadop y Adiunju fue contundente y por lo que cada gremio contó ante El Tribuno de Jujuy tuvo un alto acatamiento en las principales ciudades del interior. En capital, los sindicatos mencionados se reunieron en sus respectivas sedes para luego desembocar en plaza Belgrano y exigir mejoras salariales para los maestros.

Uno de los principales motivos de la medida de fuerza es por el recorte del Fonid. "Los docentes comenzamos con el ciclo lectivo con una pérdida salarial de un derecho histórico que se consiguió hace 25 años luego de la Carta Blanca", sostuvo la titular del Cedems, Mercedes Sosa, agregando que "la educación se desfinancia día a día y eso trae consecuencias a los educadores como trabajadores pero también al sistema en su conjunto, en la infraestructura, en la capacitación, en la estabilidad laboral, en la trayectoria profesional, en la designación de cargos".

PLAZA BELGRANO | FUE EL PUNTO DE ENCUENTRO DE LA MOVILIZACIÓN.

La referente del gremio de enseñanza de nivel medio y superior remarcó que el acatamiento al paro en el interior fue mayor y otro elemento que haya podido influenciar que no haya mucha adhesión a la medida es que "se están cerrando los trimestres y los docentes tienen que evaluar, estamos en este momento".

Asimismo, indicó que el Gobierno de la Provincia todavía no los convocó para llevar a cabo la mesa técnica. "Estamos pasando por un momento muy crítico en el sistema educativo y esto lo sabe cada miembro de la familia porque observan que no tienen clases todos los días, hay algunas materias que no tienen docentes designados", destacó.

Por su parte, Gabriel Jaúregui, miembro de la comisión directiva de Adep, comentó que "estamos llevando adelante esta medida para equiparar estas medidas de ajuste en contra de los trabajadores". También dijo que "el Fonid con la actualización pasaría a costar $45.000 por cada docente".

El gremialista reconoció que la adhesión al paro de los docentes de nivel inicial y primario fue "un grado importante" en el interior. "Estaríamos rondando entre un 40% o 50% entendiendo el malestar que siente el colega jujeño con el ofrecimiento del Ejecutivo.

SALARIO DIGNO | DOCENTES EXIGEN UNA RECOMPOSICIÓN SALARIAL.

La semana que viene "vamos a estar realizando las asambleas en el interior para tomar un posicionamiento más claro y contundente", dijo respecto al último ofrecimiento paritario.

Para Adiunju el paro fue superior al 90 por ciento

A su turno, Gabriela Gresores, secretaria gremial de Adiunju, señaló que “la convocatoria al paro es muy grande, con más del 90% de acatamiento, la actividad en la Unju se detuvo por completo”. Añadió también que “con todos los gremios adheridos hacen más contundente la medida”.

En referencia a la ampliación del presupuesto universitario anunciado por el Gobierno nacional, Gresores explicó que “primero se abrió el (presupuesto) de la UBA y después empezó a circular información de que se iba a aumentar para todos. La suma que se está planteando es importante, pero no resuelve ni garantiza los proyectos o programas que tienen las universidades.

Es decir, no hay nada confirmado”. Adiunju se reunirá nuevamente en un congreso para realizar balances de la marcha de antorchas y la movilización de ayer con el fin de definir posturas en la próxima semana. “Tenemos citada la paritaria nacional para el día martes, supongo que vamos a esperar ese ofrecimiento para luego ver cómo seguimos, también esperamos el anuncio de los presupuestos porque así se puede seguir”, cerró la docente universitaria.