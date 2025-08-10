¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

LIGA JUJEÑA

Copa Jujuy: Se miden hoy Monterrico Sur y Centra

Domingo, 10 de agosto de 2025 04:55
MONTERRICO SUR | SE ILUSIONA CON GANAR HOY LLEGAR A LA GRAN FINAL.

En el "Antonio Berruezo", de Monterrico San Vicente, se medirán esta tarde desde las 16 Monterrico Sur y Central Norte de Ledesma.

El cruce contará con el arbitraje de Cristian Carrillo como juez principal y la colaboración de los asistentes Víctor Terán y Rodrigo Rioja.

El cruce contará con el arbitraje de Cristian Carrillo como juez principal y la colaboración de los asistentes Víctor Terán y Rodrigo Rioja.

El duelo corresponderá a las semifinales de la Copa Jujuy 2025 y enfrenta a las dos sorpresas del certamen.

Los monterriqueños vienen de dejar en el camino nada más ni nada menos que a Gimnasia y Esgrima en un duelo que quedará en la historia.

Los de Libertador General San Martín, por su parte, llegan a esta instancia tras eliminar a Racing de Ojo de Agua en un duelo que se jugó en la altura de La Quiaca y que también será recordado por siempre en Ledesma.

A este encuentro en el estadio del "rojo" se lo podrá seguir por el facebook y la cuenta de youtube de Copa Jujuy.

Hay una gran expectativa para saber que equipo avanzará a la final. Ambos clubes se encuentran en un momento histórico y quieren seguir soñando con coronarse.

La otra semifinal la disputarán Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro todavía con fecha a confirmar por la organización.

Recordemos que en el rubro femenino, el primer finalista de esta competición provincial 2015 es el equipo de Atlético El Carmen le ganó como visitante a Cusi Cusi 4 a 3 y es el primer finalista de Copa Jujuy Energía Viva. El encuentro desarrollado en el estadio "Cear" y fue controlado por Silvana Quipildor.

Las chicas "chacareras" alimentan el sueño del bicampeonato. Trabajaron y mucho en la altura de La Quiaca para sacar pasaje a la última instancia del certamen que hace disputar el Gobierno de la provincia además del cheque de un millón de pesos cosechado.

 

