Actividades para los chicos en vacaciones

El Ministerio de Educación realizará "Expedición Verano: Arte en la Era Digital", que consistirá en actividades gratuitas para chicos y chicas de 6 a 8 años. Se realizarán en el Centro de Innovación Educativa, Zorrilla de San Martín esquina Curupaití, barrio Alto Padilla (Ciudad Cultural).

Este martes, de 9.30 a 11.30, se realizará el taller "íSoy DJ!", en el que los asistentes conocerán el mundo de los DJs, combinando la diversión de la música con el aprendizaje sobre mezcla y creación musical.

También "¿La Naturaleza es Artista? - Bioarte Digital y Texturas", en el que los chicos/as descubrirán los secretos de la naturaleza explorando sus huellas con lupas. A través del frottage (calco), capturarán texturas de hojas, plumas y cortezas para luego transformarlas digitalmente en sellos.

En tanto que el jueves, de 9.30 a 11.30, tendrá lugar "Mini Secuenciadores", en el que los participantes explorarán la división del tiempo en la música a través del movimiento corporal, para luego aplicarla en composiciones creadas con la app Rolling Tones.

También, "Insectos del Jardín Mágico", taller en el que van a explorar flores y hojas reales para conocer sus formas, colores y texturas, y luego crearán un collage de insectos.

En link de inscripción: https://forms.gle/SDRETLDDJ5hP1cUh9 y los responsables deben llevar el DNI del menor que tomará parte. Los cupos son limitados y se recordó que los participantes deberán llevar algo para comer y beber, porque la actividad será extensa. Mayor información en la sede de los talleres, o bien llamando al 0388 15-404-5142.

Cabe señalar que la iniciativa también incluye distintos labs por edades, que comenzarán a desarrollarse desde mañana, en horario matutino. La oferta abarca, para chicos/as de 6 a 8 años, Mini Lab (martes y jueves); para los de 9 a 12 años, Experiencias en Lab (lunes, martes, miércoles y jueves), y de 13 a 18 años, Explo Juvenil (viernes).