27°
11 de Enero,  Jujuy, Argentina
Turismo
Golf
Volcán
festival
Tilcara
ARTE DIGITAL
El tiempo en Jujuy
Policia de la Provincia de Jujuy
Cindac
EXPEDICIÓN VERANO

Actividades para los chicos en vacaciones

Se programaron distintos talleres y labs gratuitos desde el martes, con cupos limitados.

Domingo, 11 de enero de 2026 00:00
SEDE | EL CENTRO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, UBICADO EN CIUDAD CULTURAL.

El Ministerio de Educación realizará "Expedición Verano: Arte en la Era Digital", que consistirá en actividades gratuitas para chicos y chicas de 6 a 8 años. Se realizarán en el Centro de Innovación Educativa, Zorrilla de San Martín esquina Curupaití, barrio Alto Padilla (Ciudad Cultural).

Este martes, de 9.30 a 11.30, se realizará el taller "íSoy DJ!", en el que los asistentes conocerán el mundo de los DJs, combinando la diversión de la música con el aprendizaje sobre mezcla y creación musical.

También "¿La Naturaleza es Artista? - Bioarte Digital y Texturas", en el que los chicos/as descubrirán los secretos de la naturaleza explorando sus huellas con lupas. A través del frottage (calco), capturarán texturas de hojas, plumas y cortezas para luego transformarlas digitalmente en sellos.

En tanto que el jueves, de 9.30 a 11.30, tendrá lugar "Mini Secuenciadores", en el que los participantes explorarán la división del tiempo en la música a través del movimiento corporal, para luego aplicarla en composiciones creadas con la app Rolling Tones.

También, "Insectos del Jardín Mágico", taller en el que van a explorar flores y hojas reales para conocer sus formas, colores y texturas, y luego crearán un collage de insectos.

En link de inscripción: https://forms.gle/SDRETLDDJ5hP1cUh9 y los responsables deben llevar el DNI del menor que tomará parte. Los cupos son limitados y se recordó que los participantes deberán llevar algo para comer y beber, porque la actividad será extensa. Mayor información en la sede de los talleres, o bien llamando al 0388 15-404-5142.

Cabe señalar que la iniciativa también incluye distintos labs por edades, que comenzarán a desarrollarse desde mañana, en horario matutino. La oferta abarca, para chicos/as de 6 a 8 años, Mini Lab (martes y jueves); para los de 9 a 12 años, Experiencias en Lab (lunes, martes, miércoles y jueves), y de 13 a 18 años, Explo Juvenil (viernes).

 

 

