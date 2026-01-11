El Enero Tilcareño alegra la Quebrada

Con un vibrante, colorido y muy alegre espectáculo de música y danzas folclóricas se inauguró ayer el Enero Tilcareño congregando gran cantidad de público que aplaudió y disfrutó intensamente la puesta artística revalorizando la cultura y tradición local.

Si bien el programa de actividades de la edición 69 inició a principios de este año nuevo, desde hoy se intensificarán las actividades culturales, tradicionales, turísticas, recreativas y deportivas orientadas a la comunidad y visitantes.

TRADICIÓN | EL RITMO DEL CARNAVALITO CONTAGIÓ ALEGRÍA

En la apertura protocolar encabezada por la intendente Sonia Pérez junto al secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, se homenajeó a Remigia Farfán, con la presencia de sus hermanas Severa, Beatríz y Abel Cardozo.

COPLA | SONIA PÉREZ CON RUFINA CARI Y NATIVIDAD RÍOS.

Desde el escenario montado en el extremo de la calle Marcelino Vargas y Lavalle, Pérez recordó y destacó la figura de Farfán, aparte invitó a los visitantes sumarse a las actividades del Enero Tilcareño que posiciona a la villa turística como el centro culturalde la Quebrada.

DESTACADO | ECOS DE LA COPLA APLAUDIDO POR EL PÚBLICO

La apertura artística fue con el ingreso de diferentes cuerpos de danzas folclóricas bailando el carnavalito y temas populares de las comparsas tilcareñas, levantando el ánimo y generando alegría en el público. Fue una muestra auténtica de lo que propone el Enero Tilcareño anticipando la celebración del carnaval.

FOLCLORE | CHAKRA BRINDÓ UN REPERTORIO AUTÉNTICO DE LA QUEBRADA.

El grupo de copleras coordinado por Rosana Ruíz, Ecos de la copla subió al escenario presentando un espectáculo muy aplaudido donde el canto de la copla y el sonido de la caja y del erke (rulo) provocaron un gran placer por la belleza musical que pocas veces se tiene la oportunidad de vivenciar.

PRESENCIA | CUADRILLA LA CAMPEADA CON LA TRADICIÓN DE LOS VALLES.

El espectáculo de la apertura prosiguió con las copleras Rufina Cari y Natividad Ríos, el recitador costumbrista Hugo Calisaya, el Ballet Despertando sueños, Los papachos, Chakra, la Cuadrilla La campeada y Los salamanqueros.

INVITADO | LOS SALAMANQUEROS HONRARON A LOS TILCAREÑOS.

El secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo, Félix Pérez, y Magui Choque Vilca (de la Asociación Amigos de Tilcara), acompañaron a las autoridades en la inauguración.