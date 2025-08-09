¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
9 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

ENTREVISTA A RAMÓN AISAMA
LIBERTADOR
Falda de Chorrillos
El tiempo en Jujuy
solidaridad
La Contra
Búsqueda de personas
Onda estudiantil
Turismo
Foro Nacional
ENTREVISTA A RAMÓN AISAMA
LIBERTADOR
Falda de Chorrillos
El tiempo en Jujuy
solidaridad
La Contra
Búsqueda de personas
Onda estudiantil
Turismo
Foro Nacional

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Mañana muy fría en San Salvador de Jujuy

 El sábado comenzó con una sensación térmica de tan solo 1 grado. Se espera para hoy en la Tacita de Plata una temperatura máxima de 18 grados.

Sabado, 09 de agosto de 2025 07:51

Llegó el fin de semana y el sábado comenzó muy frio en San Salvador de Jujuy y alrededores. Es que cerca de las 8 el termómetro está marcando 4 grados y una sensación térmica de 1.6 grado centígrados. El frío se refleja en nuestrso cerros que amanecieron con un manto blanco de nieve. 

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Llegó el fin de semana y el sábado comenzó muy frio en San Salvador de Jujuy y alrededores. Es que cerca de las 8 el termómetro está marcando 4 grados y una sensación térmica de 1.6 grado centígrados. El frío se refleja en nuestrso cerros que amanecieron con un manto blanco de nieve. 

Según lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será un día con cielo ligeramente nublado y se anticipa una temperatura máxima que podría llegar a los 18 grados.

En la zona de los valles y el ramal será un día con cielo mayormente despejado con 18 grados de temperatura máxima.

En la ciudad histórica de Humahuaca se espera para hoy cielo despejado durante la mañana y por la tarde ligeramente nublado para el disfrute de quienes llegan a esta hermosa zona de nuestra provincia para disfrutar de sus bellos paisajes. La temperatura máxima estaría alrededor de los 16 grados y por la noche descendería a los 7 grados centígrados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca el día está comenzando con 4 grados bajo cero y para hoy6 se espera una temperatura máxima de 17 grados con cielo despejado.

En Susques la temperatura es de 7 grados bajo cero y la sensación térmica de 10 grados bajo cero. En esta pintoresca zona de nuestra provincia se espera para hoy cielo completamente despejado, con viento, y una temperatura máxima de 8 grados.

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD